Η Πέμπτη Λεωφόρος παραμένει ακριβότερος προορισμός λιανικής παγκοσμίως. Στην 15η θέση παραμένει η Ερμού. Που φτάνουν τα μισθώματα/τ.μ./ετησίως σε 15 top εμπορικούς δρόμους ανά τον κόσμο, σύμφωνα με την έκδοση Main Streets Across the World της Cushman & Wakefield.

Η Πέμπτη Λεωφόρος της Νέας Υόρκης διατηρεί την πρώτη θέση ως ο πιο ακριβός προορισμός λιανικής στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι τα ενοίκια παραμένουν σταθερά σε σχέση με το περασμένο έτος με €20.384 ανά τ.μ. ετησίως. Ο δικός μας top εμπορικός δρόμος της πρωτεύουσας, η Ερμού, διατηρεί την 15η θέση στην κατάταξη, με τα ενοίκια να κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πριν την πανδημία και ελαφρά υψηλότερα σε ετήσια βάση. Στον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας το ενοίκιο ανέρχεται σε €3.480/τ.μ. ετησίως (5% άνοδος σε ετήσια βάση).

Χαμηλή διαθεσιμότητα στην Ερμού

«Η ανθεκτικότητα των ενοικίων είναι κυρίως αποτέλεσμα της χαμηλής διαθεσιμότητα χώρων στην Ερμού, του ανταγωνισμού μεταξύ εμπόρων να εξασφαλίσουν κεντρικό κατάστημα σε αυτή την αγορά αλλά κα της τουριστικής κίνησης σε συνδυασμό με την βελτίωση των δεικτών σε σχέση με κατανάλωση, προσδοκίες, ρευστότητα κ.λπ. “Flight to Best” επικρατεί πλέον σε όλες τις αγορές ακινήτων», τόνισε η διευθύνουσα σύμβουλος της Cushman & Wakefield Proprius, Νίκη Σύμπουρα.

Η παγκόσμια λίστα

Η Cushman & Wakefield κυκλοφόρησε την 33η έκδοση του Main Streets Across the World, εξετάζοντας τις τιμές ενοικίασης λιανικής σε προνομιακές τοποθεσίες σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Βάσει αυτής, η Via Montenapoleone του Μιλάνου ανέβηκε μια θέση στη δεύτερη (€18.000/τ.μ. τον χρόνο, +20%), αντικαθιστώντας τον Tsim Sha Tsui από το Χονγκ Κονγκ, που κατέλαβε την τρίτη θέση το 2023 (€15,219/τ.μ., -39%). Η New Bond Street (€14.905/τ.μ. τον χρόνο, -11%) στο Λονδίνο και η Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι (€11.414/τ.μ./ετησίως, -18%), διατήρησαν την τέταρτη και πέμπτη θέση, αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η οδός Istiklal στην Κωνσταντινούπολη, που ανέβηκε από την 31η στην 20η θέση, καθώς ο αχαλίνωτος πληθωρισμός προκάλεσε υπερδιπλασιασμό των ενοικίων τον περασμένο χρόνο. Την δεκαπεντάδα «κλείνουν» οι Ginza (Τόκυο, με €9.299/τ.μ./ετησίως), Bahnhofstrasse (Ζυρίχη, €9.243/τ.μ./ετησίως), Pitt Street Mall (Σύδνεϋ, €7.612/τ.μ., -24%), Myeongdong (Σεούλ, €6.542/τ.μ./ετησίως, -19%), Kohlmarkt (Βιέννη, €5.160/τ.μ., +4%), Nanjing Road (Shanghai West, €5.060/τ.μ., -10%), Orchard Road (Singapore, €4.395/τ.μ.), Dong Khoi (Vietnam, €3.977/τ.μ., +40%), Kaufinger/Neuhauser (Μόναχο, €3.840/τ.μ. ετησίως), ενώ αμέσως μετά την Ερμού είναι η Grafton Street (Δουβλίνο, €3.024/τ.μ./έτος).

Συνεχίζεται η ανάκαμψη στα ενοίκια

Καθώς η ανθρωπότητα αναδύεται από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας, οι κορυφαίοι προορισμοί λιανικής ανακάμπτουν, καταγράφοντας ως επί το πλείστον θετική αύξηση των ενοικίων το περασμένο έτος. Τα ενοίκια σε παγκόσμιους κορυφαίους προορισμούς λιανικής συνέχισαν τη συνεχή ανάκαμψή τους, αυξάνοντας κατά μέσο όρο 4,8% σε όρους τοπικού νομίσματος το περασμένο έτος. Η ισχυρότερη ανάπτυξη καταγράφηκε στην Ασία-Ειρηνικό, που ήταν κατά μέσο όρο 5,9%, με την Ευρώπη στο 4,2% και την Αμερική στο 5,2%. Η αύξηση των ενοικίων δεν ακολούθησε απαραίτητα την τις πληθωριστικές αυξήσεις. Επιπλέον, σχεδόν το 60% των αγορών παγκοσμίως παραμένει κάτω από τα επίπεδα ενοικίασης πριν από την πανδημία. Αυτό είναι πιο εμφανές στην Ευρώπη όπου σε επίπεδο 70% τα ενοίκια βρίσκονται χαμηλότερα από πριν την πανδημία. Αντίθετα, στις ΗΠΑ, μόνο το 31% βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα προ-πανδημίας. Το 69% είναι παραπάνω.

Η έκθεση επικεντρώνεται στα βασικά ενοίκια στους ακριβότερους δρόμους σε όλο τον κόσμο, οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, συνδέονται με τον τομέα των luxury προϊόντων. Τα ενοίκια σε αυτόν τον τομέα δεν επηρεάστηκαν από τυχόν κίνητρα ή από μοντέλα ενοικίασης διαμερισμού κινδύνου, που έχουν γίνει εμφανή στις ευρύτερες αγορές λιανικής παγκοσμίως. «Ο τομέας του λιανικού εμπορίου συνέχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ωστόσο επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα. Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τον τομέα του λιανικού εμπορίου παραμένουν επιφυλακτικές, αλλά ταυτόχρονα διαφέρουν μεταξύ των υποτομέων και των γεωγραφικών τοποθεσιών», δήλωσε ο Barrie Scardina, επικεφαλής Λιανικής της Αμερικής. «Σε μακροοικονομικό επίπεδο, εστιάζουμε στη δύναμη των καταναλωτικών δαπανών. Καθώς οι κεντρικές βρίσκονται σε καθεστώς της μεγαλύτερης αύξησης των επιτοκίων εδώ και δεκαετίες, οι καταναλωτές έχουν αλλάξει μοτίβα δαπανών και εστιάζουν στις βασικές αναγκαίες δαπάνες», προσέθεσε.