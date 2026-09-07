Πώς θα γίνει η μείωση τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029

Την εξαγγελία για τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας εξειδίκευσε το ΥΠΕΘΟΟ. Αύριο θα υπάρχουν αναλυτκότερες ανακοινώσεις από το αρμόδιο υπουργείο.

Την εξαγγελία για τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας εξειδίκευσε το ΥΠΕΘΟΟ. Αύριο θα υπάρχουν αναλυτκότερες ανακοινώσεις από το αρμόδιο υπουργείο.

Επισημαίνεται από το ΥΠΕΘΟΟ πως μπορεί να γίνει μόνο μέσω μια συντονισμένης πολιτικής που περιλαμβάνει την επέκταση των δικτύων σε συνδυασμό με την αύξηση της δυνατότητας αποθήκευσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση. Με αυτό τον τρόπο δύναται να επιτευχθεί σημαντική μείωση των τιμών χονδρικής μέσω προσφοράς πιο φθηνής ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης.

Ξέρουμε ότι η βάση του ενεργειακού μέλλοντος θα είναι οι ΑΠΕ και τώρα με αυστηρότερους κανόνες με το νέο ειδικό χωροταξικό μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Στα πλαίσια της ενίσχυσης της αποθήκευσης ήδη διοχετεύτηκαν 400 εκατ. € από το ΤΑΑ για μπαταρίες και αντλησιοταμίευση. Διασυνδέθηκε η Κρήτη και οι Κυκλάδες και προχωρούν οι διασυνδέσεις του Βόρειου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, με έναν ΑΔΜΗΕ που ολοκλήρωσε την ΑΜΚ και με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Παράλληλα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το πρόγραμμα των έξυπνων μετμρητών όπου μέχρι το τέλος του έτους τα 2/3 της κατανάλωσης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ θα λειτουργεί με τηλεμέτρηση. Επιπλέον, μέσω του ΤΑΑ ήδη διοχετεύτηκε πάνω από 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ δημιουργήθηκε ενισχυμένο πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση.

Όλες αυτές οι δράσεις έχουν απτό αποτέλεσμα. Το 2019 είχαμε την ψηλότερη τιμή χονδρικής στην Ευρώπη, ενώ φέτος έχουμε μια από τις φθηνότερες. Το 2019 εισήγαμε το 18% των αναγκών μας σε ρεύμα. Φέτος είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Και έχουμε σταθερά οικιακά τιμολόγια με τιμές αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, περίπου 19% φθηνότερα το 2025. Όλα αυτά σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον στην αγορά ενέργειας. Ωστόσο στην ενεργειακή κρίση του Ιράν, οι χονδρικές τιμές ενέργειας επηρεάστηκαν πολύ λιγότερο αναλογικά από την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου σε σχέση με την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, ακριβώς γιατί έχουν επεκταθεί οι εγχώριες ανανεώσιμες πηγές.

Περεταίρω ωστόσο επέκταση απαιτεί σημαντικές επενδύεις στα δίκτυα που ήδη δρομολογούνται, αλλά και αύξηση της αποθήκευσης έτσι ώστε η ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές να μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς. Προς αυτό το σκοπό η Κυβέρνηση έχει σχεδιάσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης (μπαταρίες), δίκτυα (μέσω ΑΔΜΗΕ), σημαντικά προγράμματα εξοικονόμησης, καθώς και μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ. Ο συνδυασμός των ανωτέρω επενδύσεων και μέτρων αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% από το 2027 έως το 2029. Τα κυριότερα μέτρα περιλαμβάνουν:

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών ύψους 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για τα έτη 2027 και 2028, που θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιχορήγηση θα αφορά ένα μείγμα δράσεων (μπαταρίες με έργα ΑΠΕ, μπαταρίες για αυτοκατανάλωση, αυτοτελείς μπαταρίες).

ύψους 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για τα έτη 2027 και 2028, που θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιχορήγηση θα αφορά ένα μείγμα δράσεων (μπαταρίες με έργα ΑΠΕ, μπαταρίες για αυτοκατανάλωση, αυτοτελείς μπαταρίες). Από 1/1/2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα χρέωσης ΥΚΩ (έως 500 kwh) για όλες τις οικιακές παροχές (ημερήσιο και διζωνικό τιμολόγιο, περίπου 6 εκατ. παροχές). Δηλαδή από 6,9 €/MWh θα γίνει 3,45 €/MWh. Το κόστος είναι 50 εκατ. ετησίως που εξοικονομείται από τις μειωμένες δαπάνες του λογαριασμού ΥΚΩ, κατόπιν διασύνδεσης των νησιών. Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιχορηγήσει τον λογαριασμό ΥΚΩ με 200 εκατ. ευρώ εντός του 2027. Αυτή η μείωση έρχεται σε συνδυασμό με την μείωση 50% που εφαρμόζεται ήδη από 1/7/2026 για τη βιομηχανία.

(έως 500 kwh) για όλες τις οικιακές παροχές (ημερήσιο και διζωνικό τιμολόγιο, περίπου 6 εκατ. παροχές). Δηλαδή από 6,9 €/MWh θα γίνει 3,45 €/MWh. Το κόστος είναι 50 εκατ. ετησίως που εξοικονομείται από τις μειωμένες δαπάνες του λογαριασμού ΥΚΩ, κατόπιν διασύνδεσης των νησιών. Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιχορηγήσει τον λογαριασμό ΥΚΩ με 200 εκατ. ευρώ εντός του 2027. Αυτή η μείωση έρχεται σε συνδυασμό με την μείωση 50% που εφαρμόζεται ήδη από 1/7/2026 για τη βιομηχανία. Επενδυτικό πλάνο ΑΔΜΗΕ-δίκτυα , άνω των 6 δισ. ευρώ κατόπιν και της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1 δις: Διασύνδεση των Δωδεκανήσων (2,8 δισ. ευρώ). Διασύνδεση των νησιών του Β. Αιγαίου (Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο), προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ. Ολοκλήρωση το προσεχές διάστημα της τέταρτης και τελευταίας φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων που αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου, με κόστος 161 εκατ. Έχει ήδη ολοκληρωθεί και η δεύτερη διασύνδεση της Κρήτης (Ηράκλειο – Αττική) σε συνέχεια της πρώτης (Χανιά – Πελοπόννησος) και απομένει η κατασκευή της γραμμής Χανιά – Ηράκλειο. Ολοκλήρωση του ανατολικού διαδρόμου Πελοποννήσου που συνδέει το υφιστάμενο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου και το ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Λοιπά έργα συνολικού ύψους 2,3 δισ. (αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, κατασκευή νέου ΚΥΤ στο Ρουφ κ.α.)

, άνω των 6 δισ. ευρώ κατόπιν και της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1 δις: Διασύνδεση των Δωδεκανήσων (2,8 δισ. ευρώ). Διασύνδεση των νησιών του Β. Αιγαίου (Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο), προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ. Ολοκλήρωση το προσεχές διάστημα της τέταρτης και τελευταίας φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων που αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου, με κόστος 161 εκατ. Έχει ήδη ολοκληρωθεί και η δεύτερη διασύνδεση της Κρήτης (Ηράκλειο – Αττική) σε συνέχεια της πρώτης (Χανιά – Πελοπόννησος) και απομένει η κατασκευή της γραμμής Χανιά – Ηράκλειο. Ολοκλήρωση του ανατολικού διαδρόμου Πελοποννήσου που συνδέει το υφιστάμενο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου και το ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Λοιπά έργα συνολικού ύψους 2,3 δισ. (αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, κατασκευή νέου ΚΥΤ στο Ρουφ κ.α.) Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες, με πόρους 1,2 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

για 62.000 κατοικίες, με πόρους 1,2 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο Πρόγραμμα αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης , με πόρους 930 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, για αγορά και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας και ηλιακού θερμοσίφωνα, που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

, με πόρους 930 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, για αγορά και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας και ηλιακού θερμοσίφωνα, που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων , με πόρους 395 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, για 12.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

, με πόρους 395 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, για 12.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, που θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο Πρόγραμμα αγοράς αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσίφωνων για 100.000 δικαιούχους , με πόρους 200 εκατ. ευρώ από το Εθνικό ΠΔΕ που θα υλοποιηθεί εντός του 2027 και θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

, με πόρους 200 εκατ. ευρώ από το Εθνικό ΠΔΕ που θα υλοποιηθεί εντός του 2027 και θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο Πρόγραμμα αγοράς φωτοβολταϊκών στη στέγη, αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσίφωνων για 10.000 δικαιούχους σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, με πόρους 50 εκατ. ευρώ από το Εθνικό ΠΔΕ που θα υλοποιηθεί εντός του 2027 και θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη, με πόρους 50 εκατ. ευρώ από το Εθνικό ΠΔΕ που θα υλοποιηθεί εντός του 2027 και θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ενεργοποιείται το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών που περιέχει περίπου 1 δισ. ευρώ επιδοτήσεις για έργα ΑΠΕ και για αποθήκευση, με ειδική μνεία για την αυτοκατανάλωση.

που περιέχει περίπου 1 δισ. ευρώ επιδοτήσεις για έργα ΑΠΕ και για αποθήκευση, με ειδική μνεία για την αυτοκατανάλωση. Συμπληρωματικά υλοποιούνται τα προγράμματα ΗΛΕΚΤΡΑ κόστους 117 εκατ. και ΦΟΙΒΟΣ-ΑΘΗΝΑ κόστους 45 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για ενεργειακή αναβάθμιση 109 κτιρίων του δημοσίου και πανεπιστημίων και 246 σχολείων, που θα συμβάλουν στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Κυριότερα έργα για την ενεργειακή ανθεκτικότητα με βάση τη ρήτρα διαφυγής για την Ενέργεια