Χωρίς Wall Street λόγω Labor Day

Κλειστή θα παραμείνει σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Wall Street, μιας και οι πολίτες στις ΗΠΑ γιορτάζουν την Ημέρα της Εργασίας (Labor Day).

Κλειστή θα παραμείνει σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Wall Street, μιας και οι πολίτες στις ΗΠΑ γιορτάζουν την Ημέρα της Εργασίας (Labor Day).

Παραδοσιακά, η εν λόγω αργία «πέφτει» πάντα την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στο εργατικό κίνημα των ΗΠΑ και το πόσο συνέβαλε στην ανάπτυξη της χώρας.

Tην Παρασκευή οι πιέσεις εντάθηκαν καθώς η έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ αποδείχτηκε πολύ πιο ισχυρή από ότι ανέμενε η αγορά, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και πάλι τα στοιχήματα για το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από τη Fed, μέσα στο μήνα.

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,51% στις 53.414 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,38% στις 7.718 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,29% και τις 26.506 μονάδες. Οι δείκτες παρουσίασαν μεικτή εβδομαδιαία επίδοση: ο Dow Jones και ο S&P 500 απώλεσαν 0,3% και 0,1% αντιστοίχως, ενώ ο Nasdaq κατάφερε να κερδίσει περίπου 0,3%.

Τι είναι η Labor Day

Η Ημέρα της Εργασίας (Labor Day) είναι μια ομοσπονδιακή αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες που γιορτάζεται την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου για να τιμήσει την αμερικανική εργατική τάξη για τα έργα και τις συνεισφορές της στα επιτεύγματα των ΗΠΑ. Το τριήμερο που πέφτει ονομάζεται Εργατικό Σαββατοκύριακο.

Όλα ξεκίνησαν στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς τα συνδικαλιστικά σωματεία και το εργατικό κίνημα μεγάλωναν και αποκτούσαν περισσότερη φωνή και δύναμη.

Οι συνδικαλιστές πρότειναν να οριστεί μια ημέρα για τον εορτασμό της εργασίας και διοργανώθηκε η πρώτη παρέλαση στη Νέα Υόρκη. Το 1887, το Όρεγκον ήταν η πρώτη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών που την έκανε επίσημη αργία, ενώ όταν έγινε επίσημη ομοσπονδιακή αργία επτά χρόνια μετά, 30 πολιτείες στις ΗΠΑ γιόρτασαν επίσημα την Εργατική Πρωτομαγιά.