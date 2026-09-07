Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία εγκαινίασαν την πρώτη οδική γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών

Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία εγκαινίασαν σήμερα την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία εγκαινίασαν σήμερα την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, μια δομή πάνω από τον ποταμό Τουμέν η οποία αμφότερες οι πλευρές θεωρούν πως αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική σύμπραξή τους.

Η γέφυρα βρίσκεται κοντά στη "Γέφυρα Φιλίας", μια σιδηροδρομική γέφυρα η οποία παραγγέλθηκε το 1959 μετά το τέλος του πολέμου της Κορέας. Απευθείας αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις υπάρχουν ήδη μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ.

Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν δήλωσε πως η γέφυρα θα ωθήσει την ανάπτυξη μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορα πεδία --περιλαμβανομένου του τουρισμού-- και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

«Είμαι βέβαιος πως η επέκταση των διασυνοριακών μεταφορικών υποδομών θα δώσει ισχυρή ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής, οικονομικής, επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής συνεργασίας», δήλωσε μέσω βιντεοσύνδεσης ο Μισούστιν, σύμφωνα πάντα με το TASS, στην τελετή για το άνοιγμα της γέφυρας.

Η κατασκευή της νέας γέφυρας, η οποία συζητείτο επί χρόνια, ξεκίνησε πέρυσι τον Απρίλιο μετά τη συμφωνία για την κατασκευή της στη διάρκεια επίσκεψης του πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα το 2024.

Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 με την Πιονγκγιάνγκ να στέλνει χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας για να βοηθήσει τα ρωσικά στρατεύματα να αποκρούσουν μια ουκρανική εισβολή εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ