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Η Σουηδία θα αγοράσει κινητά πυραυλικά συστήματα Himars από την Lockheed Martin

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Η Σουηδία θα αγοράσει κινητά πυραυλικά συστήματα Himars από την Lockheed Martin
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Η Σουηδία αποφάσισε να αγοράσει το κινητό τροχοφόρο πυραυλικό σύστημα πολλαπλών εκτοξεύσεων Himars από την Lockheed Martin, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Παλ Τζόνσον.

Η Σουηδία αποφάσισε να αγοράσει το κινητό τροχοφόρο πυραυλικό σύστημα πολλαπλών εκτοξεύσεων Himars από την Lockheed Martin, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Παλ Τζόνσον.

Το κόστος των εν λόγω συστημάτων βάσει της συμφωνίας θα είναι περίπου 7 δισ. σουηδικές κορώνες (728,8 εκατομμύρια δολάρια) δήλωσε ο Τζόνσον κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά περίπου 10 συστημάτων Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems) και πυρομαχικών.

Η παράδοσή τους αναμένεται να αρχίσει από το 2027. Τα πυρομαχικά για τα συστήματα θα παραχθούν στην Σουηδία από την Saab σε συνεργασία με την Lockheed Martin.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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