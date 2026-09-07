Μεσανατολικό: Φόβοι για αδυναμία λύσης δύο κρατών από το Συμβούλιο Ειρήνης

Η έλλειψη προόδου στην κατάσταση στη Γάζα, σε συνδυασμό με την έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη, απειλεί να καταστήσει τη λύση των δύο κρατών «αδύνατη», προειδοποίησε ο Μλαντένοφ.

Η έλλειψη προόδου στην κατάσταση στη Γάζα, σε συνδυασμό με την έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη, απειλεί να καταστήσει τη λύση των δύο κρατών «αδύνατη», προειδοποίησε σήμερα ο Νικολάι Μλαντένοφ, ανώτατος εκπρόσωπος του «Συμβουλίου Ειρήνης», οργάνου που συστάθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με αποστολή να θέσει σε εφαρμογή το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας.

«Αν η κατάσταση στη Γάζα συνεχιστεί ή αν δεν σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου (...), η λύση των δύο κρατών θα καταστεί πρακτικά αδύνατη», δήλωσε ο Βούλγαρος διπλωμάτης από το Άμπου Ντάμπι, στο Φόρουμ Χίλι.

«Δεδομένων των όσων συμβαίνουν στη Δυτική Όχθη και γνωρίζοντας ότι περισσότερο από το 50% της Γάζας ελέγχεται πλέον από τον ισραηλινό στρατό και λιγότερο από το 50% από τη Χαμάς, δεν υπάρχει αξιόπιστη οδός για μια πολιτική επίλυση της σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα μετά τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την Χαμάς.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τον περασμένο μήνα το τελευταίο μέρος του σχεδίου που είχε αποδεχτεί η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Αυτό το σχέδιο, που δημοσιεύθηκε από το "Συμβούλιο Ειρήνης", προβλέπει σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ παράλληλα με τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Αυτός ο αφοπλισμός θα γίνει υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), μια μονάδας που αυτή τη στιγμή σχηματίζεται και διοικείται από τον Αμερικανό στρατηγό Τζάσπερ Τζέφερς, η οποία θα αναπτυχθεί στη Γάζα μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

«Ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε είναι να εγκαθιδρύσουμε μια μεταβατική κυβέρνηση, να προχωρήσουμε στον αφοπλισμό και στην αποχώρηση (των ισραηλινών στρατευμάτων) από τη Γάζα», τόνισε ο Μλαντένοφ.

Χθες Κυριακή, ο ειδικός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να ασκεί κάποια πίεση στο Ισραήλ δηλώνοντας στο περιθώριο του ταξιδιού του στην Ουκρανία ότι η οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ κάνουν ορισμένους Ισραηλινούς ηγέτες «κάπως παράλογους».

Ωστόσο ανέφερε ότι «συμφωνεί μαζί τους για τον τελικό στόχο» του αφοπλισμού. «Τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε το μέγεθος της στρατιωτικοποίησης της Γάζας. Είναι πέρα από κάθε φαντασία. Δεν μπορείς να μπεις αν υπάρχουν όπλα. Επομένως, ο αφοπλισμός δεν θα είναι εύκολος», παραδέχτηκε.

Παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα, η βία έχει εκτοξευθεί στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, με σχεδόν καθημερινές επιθέσεις από εποίκους και συχνές επιδρομές σε παλαιστινιακά χωριά.

Εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στη Δυτική Όχθη, μαζί με περισσότερους από 500.000 Ισραηλινούς που διαμένουν σε αυτούς τους οικισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ