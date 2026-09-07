Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Θετικό το πακέτο μέτρων, χρειάζεται περαιτέρω στήριξη των ΜμΕ

Ο πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας χαρακτηρίζει θετικά τα μέτρα για εισοδήματα, φορολογία, στέγαση και δημογραφικό, ενώ επισημαίνει παράλληλα την ανάγκη για πρόσθετη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Με αφορμή την εξειδίκευση των μέτρων, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Το πρόσφατο πακέτο παροχών, μετά και την εξειδίκευσή του από την ηγεσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, εστιάζει στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, διατηρώντας ταυτόχρονα την απαραίτητη δημοσιονομική πειθαρχία. Οι παρεμβάσεις κατανέμονται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, με τα ευάλωτα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες παροχές, που έχουν αναμφίβολα θετικό πρόσημο, και είχε καταθέσει πρόσφατα το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στο δημόσιο διάλογο:

Η κατάργηση των προσαυξήσεων του τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού για τους συνεπείς επαγγελματίες στον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος, τους απαλλάσσει ουσιαστικά από ένα πρόσθετο και άδικο φορολογικό βάρος. Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αρχικά για την περιφέρεια και εν συνεχεία για την Αττική, αποτελούσε πάγιο αίτημα της αγοράς. Το νέο πρόγραμμα στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με διευρυμένα κριτήρια (Σπίτι μου 3), καθώς και οι φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα, για τα κενά κτίρια και την αναβάθμιση των κτιρίων, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Σχέδιο δημογραφικής αναστροφής, «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», αποτελεί μία αξιέπαινη πρωτοβουλία, με το ύψος της ενίσχυσης να είναι σημαντικά υψηλότερο από άλλες χώρες, με στόχο να καλλιεργήσει κουλτούρα αποταμίευσης στα παιδιά και να ενισχύσει τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό των γονιών.

Η ανάγκη για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, δεν εξαντλείται ποτέ. Η αντιμετώπιση του διαρκώς αυξανόμενου κόστους λειτουργίας τους, απαιτεί από την Πολιτεία εγρήγορση και ετοιμότητα, ώστε να παρέμβει με ακόμη πιο αποφασιστικά μέτρα.