Helleniq Energy: Κρίσιμη διασυνοριακή ενεργειακή υποδομή για τη ΝΑ Ευρώπη ο αγωγός Vardax

Τη στρατηγική σημασία του Vardax, το αποτύπωμά του για τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα, αλλά και θετικό του πρόσημο για το περιβάλλον αναλύει η Helleniq Energy.

Τη στρατηγική σημασία του αγωγού Vardax, το αποτύπωμά του για τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα, αλλά και θετικό του πρόσημο για το περιβάλλον αναλύει η Helleniq Energy.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισμός του αγωγού Vardax αποτέλεσε στρατηγική επιλογή, πλήρως ευθυγραμμισμένη με το όραμά της να ηγηθεί των εξελίξεων στη ΝΑ Ευρώπη ως κορυφαία εταιρεία ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης του αγωγού, προκειμένου να λειτουργήσει με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, ψηφιακής παρακολούθησης και υψηλής λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η επανεκκίνηση του αγωγού στις αρχές του 2026, μετά από 13 χρόνια αδράνειας, σηματοδότησε ένα ουσιαστικό ορόσημο όχι μόνο για την HELLENiQ ENERGY, αλλά και για τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας, οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η έναρξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση και επαλήθευση όλων των απαιτούμενων τεχνικών, επιχειρησιακών και κανονιστικών προϋποθέσεων.

Πλέον, με σημείο εκκίνησης τη Θεσσαλονίκη, έχει δημιουργηθεί στην πράξη ένας «κάθετος ενεργειακός διάδρομος», που εγγυάται την επάρκεια εφοδιασμού και τη διασυνδεσιμότητα με τα γειτονικά μας κράτη. Συνδέει την Ελλάδα με τα Βαλκάνια και από εκεί με τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης.

Εκτιμάται πως η επαναλειτουργία του αγωγού θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και στην ενεργειακή θωράκιση των Βαλκανίων, καθιστώντας την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ενεργειακό κόμβο, με την HELLENiQ ENERGY να διευρύνει το οικονομικό της αποτύπωμα στην χώρα.

Ο αγωγός VARDAX έχει αυξημένη γεωπολιτική βαρύτητα για τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και, παράλληλα, ενισχύει τη θέση της HELLENiQ ENERGY ως βασικού πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στη ΝΑ Ευρώπη.

Έχει ήδη εξελιχθεί σε κρίσιμη υποδομή που συνδέει την παραγωγική βάση των ελληνικών διυλιστηρίων με τις αναπτυσσόμενες αγορές των Δυτικών Βαλκανίων, συμβάλλοντας τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια όσο και στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο αγωγός μειώνει την εξάρτηση της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων από περιορισμένες πηγές και διαδρομές και διασφαλίζει σταθερή και αξιόπιστη πρόσβαση σε ποιοτικά καύσιμα.

Από τις αρχές του χρόνου έως τα τέλη Αυγούστου του 2026, μέσω του αγωγού μεταφέρθηκαν συνολικά σχεδόν 400 εκατ. λίτρα πετρελαίου κίνησης (diesel), τροφοδοτώντας πρωτίστως την αγορά της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και γειτονικές αγορές, όπως του Κοσσόβου και της Σερβίας.

Μετά το ξέσπασμα της νέας κρίσης στον Περσικό, η λειτουργία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση ανταγωνιστικών συνθηκών στην αγορά καυσίμων και στη βελτίωση της διαθεσιμότητας προϊόντων αργού που είναι σε έλλειψη διεθνώς.

Για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του, έχουν δρομολογηθεί επιπλέον επενδύσεις, προκειμένου να διακινούνται αυξημένες ποσότητες προϊόντων διύλισης από τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ δημιουργείται γραμμή σιδηροδρομικού εφοδιασμού (track loading) για την απρόσκοπτη μεταφορά αργού στις γειτονικές χώρες. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζει σε περιφερειακό hub τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και δημιουργεί έναν αξιόπιστο και ανθεκτικό ενεργειακό διάδρομο για τις γειτονικές αγορές.

«Ο VARDAX είναι κάτι περισσότερο από ένας αγωγός μεταφοράς καυσίμων. Αποτελεί μια στρατηγική ενεργειακή υποδομή που συνδέει αγορές, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, προάγει τη συνεργασία μεταξύ χωρών και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για ολόκληρη τη περιοχή. Πρόκειται για διασύνδεση που σηματοδοτεί μια γέφυρα σταθερότητας και ενισχύει συνολικά την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, προσφέροντας διαφοροποίηση οδών και πηγών εφοδιασμού» τονίζεται.

Επίσης, όπως αναφέρεται, ο VARDAX αποτελεί συγκεκριμένο παράδειγμα υποδομής που ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα και την εξωστρέφεια της χώρας. Καθιστά ακόμη πιο ισχυρό τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως σημαντικού ενεργειακού κόμβου για την περιοχή.

Αποτελεί τη μοναδική απευθείας ενεργειακή σύνδεση μεταφοράς πετρελαιοειδών μεταξύ της Ελλάδας και της γειτονικής χώρας. Ενισχύει τη διασυνοριακή συνεργασία των δύο κρατών σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας.

Η βόρεια Ελλάδα ενισχύεται ως κομβικό σημείο ενεργειακών ροών και υποδομών. Το έργο δημιουργεί αναπτυξιακό αποτύπωμα, προστιθέμενη αξία και γεωοικονομικό ρόλο για την περιοχή.

Η μεταφορά καυσίμου μέσω αγωγού είναι αποδοτικότερη και περιβαλλοντικά πιο βιώσιμη από εναλλακτικές λύσεις. Μειώνει τη συμφόρηση του οδικού δικτύου, βελτιώνει την οδική ασφάλεια, περιορίζει τον κίνδυνο ατυχημάτων κατά τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, ενώ μειώνει τη φθορά των οδικών υποδομών και το σχετικό κόστος συντήρησής τους.

Με τη λειτουργία του αγωγού έχει μειωθεί δραστικά η μεταφορά καυσίμων με βυτιοφόρα, προσφέροντας έτσι σημαντική περιβαλλοντική ανακούφιση, ιδιαίτερα στους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Με βάση τις προγραμματισμένες παραδόσεις, η λειτουργία του αγωγού υπολογίζεται ότι αντικατέστησε περίπου 12.108 διαδρομές βυτιοφόρων έως το τέλος Αυγούστου 2026. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το μετρήσιμο περιβαλλοντικό όφελος. Μόνο η μείωση εκπομπών από οδικές μεταφορές μέχρι τώρα, υπολογίζεται σε 5.475 τόνους CO₂.