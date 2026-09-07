Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε επιθέσεις με ουκρανικά drones στη Ρωσία, την Κριμαία και σε ελεγχόμενο τμήμα του Λουχάνσκ

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές αντεπιθέσεις στη Ρωσία, την προσαρτηθείσα από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές αντεπιθέσεις στη Ρωσία, την προσαρτηθείσα από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα και σε υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιφέρειας του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Στο Περμ, σε απόσταση άνω των 1.100 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ουκρανική επίθεση, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Νμτίτρι Μαχόνιν. Τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε πολυώροφη πολυκατοικία, σύμφωνα με τον ίδιο. Ο Μαχόνιν έκανε λόγο για μαζική επίθεση στην οποία 27 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) αναχαιτίστηκαν στην περιφέρεια του Περμ.

Στην παραμεθόριο περιοχή του Μπέλγκοροντ, ένας άνδρας σκοτώθηκε στην πόλη Γκραϊβόρον σε ουκρανική επίθεση με drone, σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή πολιτικής προστασίας. Μια γυναίκα τραυματίστηκε, δήλωσε η πολιτική προστασία. Ένας ακόμα άνθρωπος τραυματίστηκε σε επιπλέον επιθέσεις, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και ξέσπασαν πυρκαγιές, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές.

Δύο νεκροί στην Κριμαία, ένας νεκρός στο Λουχάνσκ

Στη χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, ο διορισθείς από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαΐλ Ραζβοζάγεφ δήλωσε ότι ένας άνδρας και μια έφηβη σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, προκλήθηκαν ζημιές σε 8 πολυκατοικίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τις ουκρανικές επιθέσεις σε στόχους στη Ρωσία. Διυλιστήριο στην περιφέρεια Ριαζάν υπέστη ζημιές, δήλωσε ο ίδιος. Διυλιστήρια στο Περμ και στη Δημοκρατία του Ταταρστάν επίσης αποτέλεσαν στόχο, δήλωσε. Επίθεση δέχθηκαν και στόχοι στο Κουρσκ και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ουκρανική επίθεση σε αυτοκίνητο σε υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιφέρειας του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία τοπικός κυβερνήτης Λεονίντ Πασέτσνικ.