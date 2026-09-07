Α. Ροκοφύλλου: «Όραμά μου, απολυτήριο Λυκείου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Στη διεύρυνση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, με στόχο οι απόφοιτοί τους να έχουν στο μέλλον τη δυνατότητα να αποκτούν ακόμη και απολυτήριο Λυκείου, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Άννα Ροκοφύλλου.

Στη διεύρυνση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, με στόχο οι απόφοιτοί τους να έχουν στο μέλλον τη δυνατότητα να αποκτούν ακόμη και απολυτήριο Λυκείου, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Άννα Ροκοφύλλου, μιλώντας στο Insider από την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η κ. Ροκοφύλλου χαρακτήρισε τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έναν θεσμό με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, επισημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργούν 83 σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 14 μέσα σε σωφρονιστικά καταστήματα. Όπως τόνισε, προσωπικό της όραμα είναι να υπάρξει συνέχεια μετά την απόκτηση του απολυτηρίου Γυμνασίου, ώστε όσοι το επιθυμούν να μπορούν, με επιπλέον φοίτηση, να φτάνουν έως και την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δήλωση της Άννας Ροκοφύλλου στο Insider

«Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένας θεσμός ο οποίος εμένα προσωπικά με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί πραγματικά δείχνει ότι στη ζωή τίποτα δεν πάει χαμένο και ότι υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες για όλους.

Όταν κάποιος δεν μπόρεσε να πάει στο σχολείο για διάφορους λόγους, έχει μια ευκαιρία να ενταχθεί ξανά στην κοινωνία, να σπουδάσει, να μορφωθεί και να μπορέσει να προχωρήσει διαφορετικά από ό,τι πριν μπει σε αυτό το σχολείο.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 83 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, εκ των οποίων τα 14 λειτουργούν σε σωφρονιστικά καταστήματα. Έχω επισκεφθεί πολλές φυλακές και σας μιλάω ειλικρινά: είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει ποτέ.

Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Έχουμε δώσει χρήματα, μεταφορές, μετακινήσεις, βοηθάμε με διάφορους τρόπους.

Αυτό που αποτελεί το δικό μου όραμα είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Σήμερα η φοίτηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας φτάνει μέχρι την απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου. Θα ήθελα αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και απολυτήριο Λυκείου.

Αυτό είναι για μένα ένα όραμα και θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε οι άνθρωποι αυτοί, που στη ζωή τους μπορεί να υπήρξαν άτυχοι ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να ολοκληρώσουν το σχολείο, να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία και να μπορούν να είναι ίσοι με όλους τους άλλους.

Δεν πιστεύουμε σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Θέλουμε όλοι να είναι ίσοι μεταξύ τους. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Για μένα, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσφέρουν και μια πολύ σημαντική κοινωνική καταξίωση.

Έχω δει ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να κλαίνε και να μου λένε “μας δώσατε μια ευκαιρία να μορφωθούμε”. Έχω δει γυναίκες που έμειναν έγκυες και δεν μπόρεσαν να πάνε σχολείο, να συγκινούνται, να μαθαίνουν τέχνες, να μαθαίνουν γράμματα. Είναι πραγματικά κάτι πολύ συγκινητικό.

Εμείς θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Μακάρι να ανοίξουν και άλλα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ώστε όποιος δεν έχει πάρει απολυτήριο Γυμνασίου να μπορεί να τελειώσει το Δημοτικό.

Και, βεβαίως, στόχος είναι να δούμε εάν μπορούμε να προχωρήσουμε και στο απολυτήριο Λυκείου. Δηλαδή, όσοι το επιθυμούν να μπορούν, με επιπλέον τρία χρόνια φοίτησης, να αποκτήσουν και απολυτήριο Λυκείου».