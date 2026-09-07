Τα Εμιράτα αναπτύσσουν εναλλακτικές εμπορικές, ενεργειακές διαδρομές μετά τις επιθέσεις του Ιράν

«Οι ενεργειακές εξαγωγές μας δεν θα κρατηθούν όμηροι, ούτε το εμπόριο και η οικονομική δραστηριότητά », είπε ο Γκάργκας στο Hill Forum που διεξάγεται στο Αμπού Ντάμπι.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναπτύσσουν εναλλακτικές διαδρομές για τις ενεργειακές εξαγωγές τους και το εμπόριο προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα είναι «όμηροι» του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν, δήλωσε σήμερα προεδρικός σύμβουλος των ΗΑΕ, ο Ανουάρ Γκάργκας.

Ο πόλεμος είχε σημαντική επίπτωση στα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη του Κόλπου, περιλαμβανομένων των ΗΑΕ καθώς η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυραύλους εναντίον της χώρας και επιτέθηκε σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοιά της στο στενό του Ορμούζ.

«Οι ενεργειακές εξαγωγές μας δεν θα κρατηθούν όμηροι, ούτε το εμπόριο και η οικονομική δραστηριότητά », είπε ο Γκάργκας στο Hill Forum που διεξάγεται στο Αμπού Ντάμπι.

Τα ΗΑΕ επεκτείνουν τη λιμενική ικανότητά τους κατά μήκος των ανατολικών ακτών τους, καθώς και αγωγούς, σιδηροδρομικές και εμπορικές διαδρομές για εναλλακτικούς διαδρόμους, είπε.

Ο Γκάργκας πρόσθεσε πως ενώ οι σχέσεις με το Ιράν μπορούν να αποκατασταθούν, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με τις γειτονικές του χώρες μετά τις επιθέσεις μπορεί να χρειαστεί δεκαετίες.

«Μια λειτουργική σχέση με το Ιράν μπορεί και πρέπει να αποκατασταθεί, όμως η ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης είναι άλλο θέμα», είπε ο Γκάργκας.

Τα ΗΑΕ, μια κρίσιμη οικονομική γραμμή ζωής για το Ιράν, ανέστειλαν όλες τις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές συναλλαγές τους με την Ισλαμική Δημοκρατία τον Αύγουστο, επικαλούμενα στρατιωτική κλιμάκωση εκ μέρους της Τεχεράνης και πυραυλικές απειλές.

Ο Γκάργκας άσκησε επίσης κριτική στις χώρες του Κόλπου για την απάντησή τους στις ιρανικές επιθέσεις, λέγοντας ότι η συλλογική δράση τους ήταν κατώτερη των περιστάσεων.

«Για πολλά χρόνια είχαμε συμφωνήσει ευρέως για τη φύση της πρόκλησης που έθετε το Ιράν», είπε.

«Το πρόβλημα ως εκ τούτου δεν ήταν η έλλειψη κατανόησης. Εκεί που δεν ανταποκριθήκαμε στην αντιμετώπιση αυτής της ιστορικής πρόκλησης ήταν στο να μεταφραστεί αποτελεσματικά αυτή η κατανόηση που μοιραζόμαστε σε ενιαία και στρατηγική απάντηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ