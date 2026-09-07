ΕΕ: Συμφωνία συνεργασίας ύψους 200 εκατ. ευρώ με τη Γροιλανδία

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η συμφωνία υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του νησιού της Αρκτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Γροιλανδία αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία, όπως ανέφερε, υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του νησιού της Αρκτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι αυτό θα έπρεπε να ανήκει στις ΗΠΑ.

«Η Γροιλανδία μπορεί να βασίζεται στην ΕΕ. Αυτό ήταν το μήνυμά μου κατά την τελευταία μου επίσκεψη. Σήμερα, επέστρεψα για να παραδώσω τα πραγματικά αποτελέσματα της στενής μας συνεργασίας. Με ένα νέο πακέτο εταιρικής σχέσης ΕΕ-Γροιλανδίας, αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, μαζί με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και τον ηγέτη της Γροιλανδίας Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Το χρηματοδοτικό πακέτο, που θα επενδυθεί φέτος και το 2027, θα επικεντρωθεί στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, τη βιώσιμη εξόρυξη, την ενέργεια και τον τουρισμό, καθώς και στην εκπαίδευση, την αλιεία και τη στέγαση.

«Αυτό θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και μια ισχυρή και ενεργή ΕΕ τόσο στη Γροιλανδία όσο και στην Αρκτική. Επειδή η Γροιλανδία είναι στρατηγικός σύμμαχος και έμπιστος φίλος», πρόσθεσε.

Το ταξίδι της φον ντερ Λάιεν στη Γροιλανδία έρχεται εν μέσω της συνεχούς επιμονής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Γροιλανδία πρέπει να ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το επενδυτικό πακέτο της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 7-8% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Γροιλανδίας και θα κάνει τη διαφορά στην τοπική οικονομία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Christian Keldsen, πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου της Γροιλανδίας.

Οι διπλωματικές διαμάχες για τη Γροιλανδία έχουν πυροδοτήσει ένα έντονο ενδιαφέρον από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που επιδιώκουν να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους με το νησί.

Η κινεζική κυριαρχία στις κρίσιμες πρώτες ύλες του κόσμου έχει επίσης οδηγήσει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη των αποθεμάτων της Γροιλανδίας.

Ο Καναδάς, η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν επίσης ανοίξει προξενεία στο Νουούκ, υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο διπλωματικό ανταγωνισμό γύρω από την Γροιλανδία.

Στην ερώτηση αν η τελευταία πίεση της ΕΕ για ενίσχυση των δεσμών της με τη Γροιλανδία μπορεί να ενοχλήσει τον Τραμπ, η Φρεντέρικσεν δήλωσε: «Δεχόμαστε πιέσεις. Ήταν πολύ σαφές και είμαστε πολύ ευγνώμονες για τη μεγάλη υποστήριξη που έχουμε λάβει».

Η Δανία παρουσίασε πέρυσι ένα πακέτο υποδομών ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Γροιλανδία, και η Κομισιόν, έχει προτείνει υπερδιπλασιασμό της οικονομικής υποστήριξης για την περιοχή σε πάνω από 530 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα επτά ετών.