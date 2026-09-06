Η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ - Βίντεο

Στο επίκεντρο οι οικονομικές εξαγγελίες που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο τρόπος εφαρμογής τους.

Συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παραχωρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ομιλία του στο «Βελλίδειο», όπου παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη τετραετία και ανακοίνωσε σειρά μέτρων για νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες και επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο των ερωτήσεων βρίσκονται οι οικονομικές εξαγγελίες και ο τρόπος εφαρμογής τους, αλλά και η πολιτική επικαιρότητα, η πορεία της κυβέρνησης έως τις εκλογές, οι σχέσεις με την αντιπολίτευση και τα μεγάλα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.

Η Συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη