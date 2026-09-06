Ισημερινός: Οι ΗΠΑ βύθισαν ένα τέταρτο σκάφος το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το σκάφος που καταστράφηκε "επιχειρούσε σε υποστήριξη με τη βίαιη ναρκοτρομοκρατική οργάνωση Λος Τσονέρος".

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βύθισαν χθες Σάββατο ένα τέταρτο σκάφος που θεωρούνταν ύποπτο ότι είχε σχέση με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ανοικτά των ακτών του Ισημερινού, στη διάρκεια κοινής επιχείρησης με τη χώρα αυτή, όπως ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

"Μόλις το κύριο σκάφος ασφαλίστηκε και το πλήρωμα αποβιβάστηκε, οι αμερικανικές δυνάμεις το βύθισαν μαζί με τα σκάφη υποστήριξης που ήταν συνδεδεμένα με αυτό", έγραψε στο X η Νότια Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (Southcom).

On Sept. 5, at the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a multi-vessel floating refueling station in support of illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessels… pic.twitter.com/wVPoTxGmnC — U.S. Southern Command (@Southcom) September 5, 2026

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το σκάφος που καταστράφηκε "επιχειρούσε σε υποστήριξη με τη βίαιη ναρκοτρομοκρατική οργάνωση Λος Τσονέρος".

Από την πλευρά του, το Πολεμικό Ναυτικό του Ισημερινού δήλωσε ότι ανέλαβε 26 μέλη πληρώματος του σκάφους "Maria Candelaria" που βρίσκονται πλέον εν πλω προς το λιμάνι Μάντα (νοτιοδυτικά).

Στο ίδιο λιμάνι, τα μέλη πληρώματος άλλων δύο σκαφών τα οποία βύθισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες ημέρες οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα κατά την άφιξή τους την Παρασκευή, προτού αφεθούν ελεύθερα από δικαστή το Σάββατο χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

"Ποινικοποιούν την αλιευτική δραστηριότητα σε σημείο που, για το ΠΝ των ΗΠΑ, όλοι οι αλιείς που βγαίνουν με συναδέλφους για να ψαρέψουν, θεωρούνται πιθανοί εγκληματίες", δήλωσε ο Σέσαρ Ντελγάδο, εκπρόσωπος των αλιέων στη Μάντα.

Συνολικά, τέσσερα σκάφη με σημαία Ισημερινού καταστράφηκαν από το αμερικανικό ΠΝ τις τελευταίες ημέρες λόγω υποτιθέμενων σχέσεων με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Τα πληρώματα και των τεσσάρων αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών.

Τον Ιούλιο, η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch -- HRW) δήλωσε πως τρία σκάφη δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις των ΗΠΑ στ' ανοικτά του Ισημερινού, με αποτέλεσμα να αγνοείται η τύχη τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, κάτι που η Ουάσινγκτον αρνείται.

Με την υποστήριξη των ΗΠΑ, ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα διεξάγει πόλεμο κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και ενέταξε τη χώρα του στην "Ασπίδα της Αμερικής", έναν συνασπισμό κατά των καρτέλ ναρκωτικών περίπου 20 κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, του οποίου ηγείται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

