Ειδήσεις | Ελλάδα

Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Από την συντριβή έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος. Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Συνεχίζονται οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II, που σημειώθηκε χθες, κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο του «Athens Flying Week 2026».

Το μαχητικό αεροσκάφος, της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, κατέπεσε στις 14:55, περίπου 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος, ο Επισμηναγός (Ι) Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρος, 37 ετών. Σε ένδειξη πένθους για την απώλεια των δύο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόφαση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Σάββατο 5 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Όλες οι μειώσεις φόρων που έρχονται - Τι αλλάζει για επαγγελματίες, αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων και τρίτεκνους, επιχειρήσεις

Τι είναι ο «κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά» και πως διπλασιάζει το ποσό της αποταμίευσης - Όλα τα μέτρα για τις οικογένειες

Πότε θα καταβληθεί η «13η σύνταξη» και το Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο - Στα 1.000€ ο κατώτατος το 2028

tags:
Πολεμική Αεροπορία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider