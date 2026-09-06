Δένδιας για τα «Σεπτεμβριανά»: Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί διαρκές χρέος μας

Η Πόλη χωρίς τους Έλληνες έγινε φτωχότερη, τονίζει ο υπ. Άμυνας.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρθηκε στα 71 χρόνια από τα «Σεπτεμβριανά» του 1955.

Χαρακτήρισε τα «Σεπτεμβριανά» ως τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» της Κωνσταντινούπολης και υπογράμμισε: «Πρώτος κρίκος στην αλυσίδα των κατευθυνόμενων διωγμών που επέφεραν τη δραματική συρρίκνωση της Ελληνικής Μειονότητας της Πόλης, κατά παράβαση των προβλέψεων της Συνθήκης της Λωζάννης».

Και τόνισε: «Η Πόλη χωρίς τους Έλληνες έγινε φτωχότερη. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί διαρκές χρέος μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

