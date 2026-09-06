Reuters: Το τετραετές οικονομικό πλάνο Μητσοτάκη – Η Ελλάδα απ’ την κρίση στην ανάπτυξη

Μετά την κρίση του 2009, η οποία προκάλεσε φόβους ότι η Ελλάδα θα έβγαινε από την ευρωζώνη, η χώρα αποτελεί πλέον μία από τις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το Σάββατο ένα τετραετές οικονομικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις αποδοχών για συνταξιούχους και εργαζομένους, καθώς επιδιώκει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους.

Όπως αναφέρει το Reuters, τα μέτρα, το συνολικό κόστος των οποίων θα ανέλθει σε 3,5 δισ. ευρώ (4,06 δισ. δολάρια) έως το 2030, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,5% του ΑΕΠ, περιλαμβάνουν ετήσιο επίδομα 400 ευρώ για τους συνταξιούχους και 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, μηδενικό φόρο για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τις οικογένειες με τρία παιδιά, καθώς και μείωση στο 50% της προκαταβολής φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους και τις επιχειρήσεις.

Η κεντροδεξιά κυβέρνησή του, η οποία επανεξελέγη το 2023 με ποσοστό 40,5% των ψήφων, υποσχόμενη αύξηση των εισοδημάτων, εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, όμως η υποστήριξη προς αυτήν έχει υποχωρήσει κάτω από το 30%, εν μέσω μιας παρατεταμένης κρίσης του κόστους ζωής και καταγγελιών για διαφθορά.

Τον Δεκέμβριο, χιλιάδες αγρότες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους, το υψηλό ενεργειακό κόστος και ένα σκάνδαλο απάτης σχετικά με τις αγροτικές ενισχύσεις, το οποίο προκάλεσε παραιτήσεις πολιτικών προσώπων και οδήγησε σε βαρύ πρόστιμο από την ΕΕ.

Από την κρίση στην ανάπτυξη

Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2009, η οποία προκάλεσε φόβους ότι η Ελλάδα θα έβγαινε από την ευρωζώνη, η χώρα αποτελεί πλέον μία από τις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 2%, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η χώρα αναμένει πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 4% φέτος, διπλάσιο από το αρχικά προβλεπόμενο, γεγονός που δημιουργεί δημοσιονομικό περιθώριο για τη χρηματοδότηση των νέων μέτρων.

«Ο δρόμος από τη χρεοκοπία και το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρο της Ευρώπης ήταν μακρύς», δήλωσε ο Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι ήρθε η ώρα «να καρπωθούμε τα οφέλη των προσπαθειών μας».

Ο πρωθυπουργός εκφωνούσε την ετήσια ομιλία του για την οικονομία στη Θεσσαλονίκη. Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης νέες ετήσιες αυξήσεις στον κατώτατο μηνιαίο μισθό, ώστε να φτάσει τα 1.000 ευρώ έως το 2028, από 920 ευρώ σήμερα, μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και μείωση κατά 30% των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2029.

Είπε ότι στόχος του για την επόμενη τετραετία είναι να μειωθεί η ανεργία κάτω από το 6%, από 8% σήμερα, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ να υποχωρήσει κάτω από το 110% και ο μέσος μηνιαίος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, από 1.500 ευρώ σήμερα. Πρόσθεσε ότι επιδιώκει την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας στην κατηγορία «Α», από «BBB» σήμερα.

