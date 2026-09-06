Μαραθώνιος χορήγησης νέων δανείων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Από τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινά ένας μαραθώνιος χορήγησης νέων δανείων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Για τα νοικοκυριά, ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ άνοιξε «παράθυρο» για ένταξη 40.000 νέων δικαιούχων που επιθυμούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, αλλά δεν επωφελήθηκαν από τα αντίστοιχα προγράμματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που μόλις έληξε.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, αρχές Ιανουαρίου του 2027 ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ» , αλλά με αλλαγές και διευρυμένα κριτήσια σε σχέση με όλα τα προηγούμενα. Στόχο θα έχει να παρέχει πιο προσιτή στέγη 40.000 νέους αλλά με διευρυμένα κριτήρια και περισσότερους δικαιούχους και μεγαλύτερης ηλικίας. «Σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας, που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ευρύτερο σχέδιο για προσιτή κατοικία, το οποίο περιλαμβάνει: διάθεση 20.000 νέων ή ανακαινισμένων κατοικιών, 8.500 επιπλέον φοιτητικές κλίνες, 2.000 νέα διαμερίσματα για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής για την αξιοποίηση δημόσιας και δημοτικής ακίνητης περιουσίας κ.ά.

Αντίστοιχα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα διαθέσει 1,1 δισ. για χρηματοδότηση και 400 εκατ. για εγγυήσεις, ώστε με τη συμμετοχή των τραπεζών η συνολική χρηματοδοτική ενίσχυση των μικρομεσαίων να φτάσει έως και τα 5 δισ. ευρώ.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, «μπορεί η απόφασή μας να ακούγεται τεχνοκρατική αλλά είναι πολύ σημαντική. Αναφέρομαι στη μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισ. και με έναν εγγυοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ».

Πρόγραμμα 2027-2031

Από την ΔΕΘ ο πρωθυπουργός παρουσίασε τον πυρήνα μιας ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής που εκτείνεται έως το 2031. Στόχος της, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ομιλία του, είναι να φέρει επενδύσεις συνολικού ύψους 65 δισ. ευρώ στη χώρα μας.

Το μακροοικονομικό αφήγημα της κυβέρνησης εκτείνεται έως το 2031 και προβλέπει δέκα «άλματα», με πρώτο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ισχυροποίηση της ελληνικής μεταποίησης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους: η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ, 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενταχθούν στον βιομηχανικό αυτοματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη και οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα οι βασικοί στόχοι που έθεσε ο πρωθυπουργός είναι:

επίτευξη ανάπτυξης με ετήσιο ρυθμό άνω του 2%, διπλάσιο, σε κάθε περίπτωση, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,

ανεργία κάτω από το 6%, στον ευρωπαϊκό μέσο όρο

ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ, ενώ ο κατώτατος να αυξάνεται σταθερά από τα 1.000 ευρώ που θα είναι τον Ιανουάριο του 2028. «Για να το πω αλλιώς, σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

οι επενδύσεις, από 46 δισ. σήμερα, να φτάσουν τα 65 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΑΕΠ για να καλύψει η Ελλάδα το επενδυτικό κενό που τη χωρίζει από την Ευρώπη.

αύξηση παραγωγικότητας

συμμετοχή της Μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ της χώρας

300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενταχθούν σε βιομηχανικό αυτοματισμό και να εισαχθούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μείωση του δημόσιου χρέους και διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας. «Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε» τόνισε.

Το ερώτημα είναι «αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως «νέες προκλήσεις ανατέλλουν προς το 2030». Στο ίδιο σχέδιο εντάσσονται η αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα, η ψηφιακή αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, η πράσινη μετάβαση με ενίσχυση των Ανανώσιμων Πηγών Ενέργειας και των διασυνδέσεων, αλλά και η ενίσχυση της άμυνας έως το 2030.