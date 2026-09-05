Πούτιν: Διέταξε την τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κιέβου

Σε αυτό το διάστημα θα υπάρξουν ειρηνικές επαφές από τους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, σε Μόσχα και Κίεβο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε από σήμερα, την τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κιέβου, στο πλαίσιο των προετοιμασιών μιας επίσκεψης αμερικανικής αντιπροσωπείας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ο Πεσκόφ, στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ μεταβαίνουν στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουν τα πράγματα, και μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα πάνε πρώτα στη Μόσχα για συναντήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα, στη συνέχεια αύριο Κυριακή στο Κίεβο για να δουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διευκρίνισε αν η πρόταση που μεταφέρουν οι απεσταλμένο του περιλαμβάνει παραχώρηση εδάφους εκ μέρους της Ουκρανίας, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί προηγουμένως, όμως είπε «Έχουμε μια ιδέα για ειρήνη».

Θα είναι η πρώτη φορά που οι Κούσνερ και Γουίτκοφ θα πάνε στο Κίεβο, μια πόλη που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο. Οι δυο Αμερικανοί απεσταλμένοι έχουν ήδη πάει στη Μόσχα, η τελευταία φορά ήταν τον Ιανουάριο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέδωσε τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε με την επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, σε «πρόβλημα προσωπικότητας» ανάμεσα στον Ζελένσκι και στον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι πρότεινε να τηρηθεί κατάπαυση πυρός με τη Ρωσία στη διάρκεια της περιοδείας των Αμερικανών απεσταλμένων.

«Δεν θα υπάρξουν αεροπορικά πλήγματα από την πλευρά μας, και η Ρωσία πρέπει, σε αντάλλαγμα, να διασφαλίσει κατάπαυση πυρός -χωρίς να εξαπολύσει αεροπορικά πλήγματα- καθ΄ όλη την απαραίτητη διάρκεια διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών», δήλωσε ο Ζελένσκι στο διάγγελμά του το βράδυ της Παρασκευής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP