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Χατζηδάκης στο Insider: «Κοινωνικό μέρισμα ανάπτυξης για όλους» – Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

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Χατζηδάκης στο Insider: «Κοινωνικό μέρισμα ανάπτυξης για όλους» – Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει απόψε από το βήμα της ΔΕΘ νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, με κοινό παρονομαστή ένα «κοινωνικό μέρισμα ανάπτυξης για όλους», όπως δήλωσε στο Insider ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει απόψε από το βήμα της ΔΕΘ νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, με κοινό παρονομαστή ένα «κοινωνικό μέρισμα ανάπτυξης για όλους», όπως δήλωσε στο Insider ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως τόνισε, το περιθώριο για τις νέες παρεμβάσεις δημιουργήθηκε χάρη στην οικονομική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια.

«Είναι αποτέλεσμα μιας νοικοκυρεμένης πολιτικής, μιας πολιτικής κοινής λογικής, η οποία συνδύασε τη φιλοεπενδυτική προσέγγιση με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός θα αφορούν όλες τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες και θα είναι πλήρως κοστολογημένα.

«Η διαφορά μας από τα μέτρα που εξαγγέλλει η αντιπολίτευση είναι ότι τα δικά μας είναι αληθινά και μπορούν να εφαρμοστούν», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

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tags:
Κωστής Χατζηδάκης
ΔΕΘ 2026
Κυριάκος Μητσοτάκης
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