Μαρινάκης: «Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα της ΔΕΘ – Ο Τσίπρας μοίρασε πάλι σανό»

«Η κυκλοφορία στον άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη διεξάγεται από τις 2 Σεπτεμβρίου με τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης σε λειτουργία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, με την ολοκλήρωση εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος των έργων αποκατάστασης των υποδομών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel. Η κυκλοφορία στον άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη διεξάγεται από τις 2 Σεπτεμβρίου με τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης σε λειτουργία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Όπως είχε δεσμευτεί πριν από περίπου έναν χρόνο ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η τηλεδιοίκηση θα είχε ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου 2026. Μετά από μήνες συνεχιζόμενης δουλειάς και συντονισμένων ενεργειών όλων των εμπλεκομένων και υπό τη νέα πολιτική ηγεσία του χαρτοφυλακίου των Μεταφορών και τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κότσιρα αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε και για πρώτη φορά ο κεντρικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι οι σχετικές εγκρίσεις για τα τμήματα Οινόη-Τιθορέα και Λάρισα-Πλατύ «είναι το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ελέγχου και λεπτομερούς αξιολόγησης. Πρόκειται για ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Η σηματοδότηση, η τηλεδιοίκηση, το ETCS, η επιχειρησιακή επικοινωνία και η πρόσθετη ψηφιακή εποπτεία μέσω του railway.gov.gr δημιουργούν διαδοχικά επίπεδα προστασίας και ενισχύουν την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας». Προσέθεσε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται με συνέπεια και σχέδιο. «Στόχος είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και αξιόπιστος σιδηρόδρομος αντάξιος των αναγκών των πολιτών και των ευρωπαϊκών προδιαγραφών».

Συνεχίζοντας, επισήμανε ότι ιδιαίτερα θετικά είναι τα νέα στον τομέα της οδικής ασφάλειας καθώς τον φετινό Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 50% λιγότερα θύματα από τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 και υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη διότι ο Αύγουστος είναι διαχρονικά ένας από τους πιο δύσκολους μήνες για την ασφάλεια στους δρόμους, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας και των περισσότερων και μεγαλύτερων μετακινήσεων.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η θετική πορεία στην οδική ασφάλεια συνεχίστηκε και το 2026, μετά τη μείωση κατά 22% των θανατηφόρων τροχαίων στην Ελλάδα το 2025, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια ενισχύεται με την αυστηρή εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, περισσότερους ελέγχους, ψηφιακές κάμερες και παρεμβάσεις στις υποδομές. Τόνισε παράλληλα τις εξελίξεις στις αστικές συγκοινωνίες, με την κυκλοφορία 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, την πρόσληψη 171 οδηγών και την ενίσχυση του δικτύου μετά την επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά, καθώς και το νέο ενισχυμένο πρόγραμμα του τραμ στην Αθήνα από τις 7 Σεπτεμβρίου.

Σημείωσε ακόμη ότι εγκρίθηκε επενδυτικό πρόγραμμα 2,3 δισ. ευρώ για το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νήσων, με έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ΑΠΕ, φραγμάτων και υποδομών ηλεκτροκίνησης.

Αναφέρθηκε επίσης στο νέο ενιαίο πλαίσιο στεγαστικής αρωγής και κρατικών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, που απλοποιεί τις διαδικασίες και επιταχύνει την αποζημίωση πληγέντων και επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σημείωσε τη λειτουργία του «Traffic Commander» και της ομάδας «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.» για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο στην Αττική. Τέλος, ανέδειξε την αύξηση άνω του 90% των κατ' οίκον παραδόσεων Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τον ΕΟΠΥΥ και την έναρξη του νέου συστήματος ενδονοσοκομειακής συνταγογράφησης.

Κλείνοντας ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μαρινάκης: «Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα της ΔΕΘ – Ο Τσίπρας μοίρασε πάλι σανό»

Στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και στην κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε στην 90η ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Χθες ο κ. Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το φοβερό πρόγραμμα του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις. Μοίρασε λεφτά, δεν εμφάνισε κοστολόγηση και μπήκαμε στη διαδικασία να κοστολογήσουμε τις εξαγγελίες, οι οποίες φτάνουν τα 134 δισ. ευρώ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μοιράζει ό,τι μπορεί, χωρίς να τον ενδιαφέρει η αξιοπιστία όσων λέει», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην εξαγγελία για τη δημιουργία 50.000 νέων κατοικιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Για να φτιάξεις ένα σπίτι χρειάζεται τουλάχιστον 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Για ένα σπίτι 80 τετραγωνικών μέτρων κατευθείαν μας βγαίνει 160.000 ευρώ. Επί 50.000 σπίτια, μόνο αυτό το μέτρο είναι 8 δισ. ευρώ». «Δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας. Η μόδα αυτή των υποσχέσεων είναι ξεπερασμένη, μαζί με το τέλος των ψευδαισθήσεων», προσέθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για «έλλειψη αυτοκριτικής και προσπάθεια να ξαναγράψει την ιστορία».

«Θα απαντήσουν οι συμπολίτες μας που βρήκαν δουλειά και η μεσαία τάξη, αν ζούσαν καλύτερα το 2019. Από το 2019 και μετά έχουν συμβεί πόλεμοι, πανδημία στην ανθρωπότητα. Είναι ψεύτικη σύγκριση ότι στα χρόνια του Αλέξη Τσίπρα έβρεχε ανάπτυξη και επενδύσεις», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πιο ανθεκτική, παρά τα διεθνή προβλήματα».

Αναφερόμενος στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για «πατριωτική εισφορά», ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί η εντύπωση πως υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τη χρηματοδότηση των εξαγγελιών. «Προσπαθώντας να ρίξει ένα πυροτέχνημα για το πού θα βρεθούν τα λεφτά, ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να μοιράσει σανό», είπε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για το 2024 σχετικά με το πλουσιότερο 1%, ανέφερε ότι υπάρχουν 67.000 φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα 14,5 δισ. ευρώ και υποστήριξε ότι το 1% επί του ποσού αυτού αντιστοιχεί σε περίπου 145 εκατ. ευρώ. «Πού θα βρεθούν τα υπόλοιπα πάνω από 12,5 δισ. ευρώ;», διερωτήθηκε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στον κατώτατο μισθό, λέγοντας: «Ο πρωθυπουργός που άφησε τον κατώτατο στα 650 ευρώ εγκαλεί την κυβέρνηση που τον αύξησε ήδη στα 920 ευρώ».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εξήγγειλε την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, «στην οποία έχει ήδη προχωρήσει η κυβέρνηση για τα φυσικά πρόσωπα».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο οριζόντιων παρεμβάσεων από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε θετικά, κάνοντας λόγο για μόνιμα μέτρα, τα οποία θα έχουν εφαρμογή από το 2027.

Ερωτώμενος σχετικά με την επαναφορά του 13ου μισθού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.

Σε ερώτηση αν ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η επιτυχία ή η αποτυχία δεν θα κριθεί από την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ - Τσίπρα».

Χαρακτήρισε, πάντως, «ευχάριστη νότα» την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, καθώς, όπως είπε, το κόμμα κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για «αυταπάτες», αλλά ταυτόχρονα τον κατηγόρησε ότι υιοθέτησε το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

«Ας κοιταχτεί στον καθρέπτη το ΠΑΣΟΚ, για να δει τι άλλαξε από όταν κρατούσε, μαζί με τη ΝΔ, τη χώρα εντός του ευρώ», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε: «Πώς θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με κόμματα που θεωρούν ότι εφαρμόζουμε μειοδοτική πολιτική στην εξωτερική πολιτική;». «Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας. Ισχυροποιήσαμε τη χώρα στην πιο δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία», τόνισε.

Αναφερόμενος στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι πολλά στελέχη της ΝΔ έχουν ήδη απαντήσει. «Ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης, ο Βορίδης ήταν οι πλέον κατάλληλοι να απαντήσουν. Εξαιρετικά παρωχημένη και αδιάφορη η κριτική. Θα μας κρίνουν οι ψηφοφόροι της ΝΔ».

«Κάθε ημέρα διακυβέρνησης ο Κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με μηνύσεις για παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «δεν σχολιάζουμε εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις». Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «αυξήθηκαν τα φίλτρα ασφαλείας και δεν απειλείται η εθνική ασφάλεια».

«Είναι ένα ζήτημα η διοικητική υποστήριξη, η ανάληψη πολιτικής ευθύνης και άλλο θέμα ο χειρισμός μιας μήνυσης, που είναι θέμα της Δικαιοσύνης», ανέφερε.

Για τα λουκέτα σε σχολεία στην Ήπειρο, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι έχουν γίνει διορισμοί εκπαιδευτικών σε σημαντικό αριθμό, καθώς και έγκαιρη τοποθέτηση. «Είμαστε η κυβέρνηση των περισσότερων διορισμών εκπαιδευτικών», σημείωσε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τόνισε: «Σεβόμαστε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αλλά δεν μπορούν να εξομοιωθούν νομικά με τους μόνιμους. Τους στηρίζουμε με διάφορα μέτρα. Όποιος τους τάζει την ίδια αντιμετώπιση, τους κοροϊδεύει».