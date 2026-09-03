Μειώθηκαν κατά 53% τα μικρά δέματα από Κίνα προς ΕΕ - 224 εκατ. στα ταμεία μετά το τέλος των 3 ευρώ

Η επιβολή του τέλους οδήγησε στη μείωση κατά 53% στα μικρά δέματα που έφτασαν στην Λιέγη τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Περίπου 224 εκατ. ευρώ απέφερε μέσα σε επτά εβδομάδες το τέλος των 3 ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δέματα μικρής αξίας από την Κίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία αφίξεων εμπορευμάτων στο αεροδρόμιο της Λιέγης του Βελγίου που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εισόδου κινεζικών προϊόντων στην Ευρώπη.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Bloomberg, η επιβολή του τέλους οδήγησε στη μείωση κατά 53% του αριθμού των μικρών δεμάτων που έφτασαν στην Λιέγη τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.

«Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Γιαν Γιάμπον παρουσιάζοντας τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του μέτρου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή τον Ιούλιο, δασμό 3 ευρώ στα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, με σκοπό να περιορίσει την εισροή φθηνών προϊόντων που αγοράζονται από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Shein και το Temu. Τα συγκεκριμένα δέματα μέχρι στιγμής εισέρχονταν στην ΕΕ χωρίς κάποια επιβάρυνση. Το νέο τέλος αποτελεί προσωρινό μέτρο και αναμένεται να ισχύσει έως το 2028 οπότε και θα εφαρμοστεί ένα μόνιμο καθεστώς τελωνειακής επιβάρυνσης.

Το αεροδρόμιο της Λιέγης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους για την είσοδο δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, με 153 εκατομμύρια μικρά δέματα να διέρχονται κατά μέσο όρο το μήνα. Η μείωση κατά 53% των εισαγωγών από την Κίνα τον Ιούλιο αποτελεί, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, ένδειξη ότι το νέο μέτρο λειτουργεί ως ανάχωμα στην εισροή φθηνών προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μόνο μία από τις εστίες έντασης στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας. Οι δύο πλευρές έχουν θέσει τον Οκτώβριο ως προθεσμία για την αντιμετώπιση των ιστορικά υψηλών εμπορικών ανισορροπιών, τις οποίες οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποδίδουν μεταξύ άλλων στην πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα και σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της Κίνας. Το Πεκίνο, από την πλευρά του, απορρίπτει τις κατηγορίες, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το μέτωπο των εμπορικών εντάσεων.