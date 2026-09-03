Δυναμική έναρξη του 9ου Κύκλου Επιτάχυνσης του CapsuleT από το ΞΕΕ

Τις 10 νέες startups που ξεχώρισαν στον 9ο Κύκλο του Προγράμματος Επιτάχυνσης υποδέχθηκε ο επιταχυντής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Τις 10 νέες startups που ξεχώρισαν στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στον 9ο Κύκλο του Προγράμματος Επιτάχυνσης υποδέχθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του ο CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator, ο επιταχυντής του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Την εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος άνοιξε ο κ. Κωνσταντίνος Καλλιουδάκης, Μέλος του Δ.Σ. του ΞΕΕ και Εντεταλμένος Σύμβουλος του CapsuleT Accelerator. «Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές για τους ξενοδόχους τα τελευταία χρόνια είναι η εκθετική αύξηση της ανάγκης για τεχνολογικές λύσεις. Σε αυτή την ανάγκη απαντά το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος μέσω του CapsuleT, ο οποίος, από το 2019, φέρνει την καινοτομία και την τεχνολογία πιο κοντά στον ξενοδόχο και την τουριστική επιχείρηση, συμβάλλοντας στην εξεύρεση λύσεων, είτε αυτές αφορούν υπηρεσίες είτε προϊόντα. Ο CapsuleT είναι μία πρωτοβουλία που έχει πετύχει και θέλουμε να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, να προχωρήσει ακόμα παραπέρα. Θέλουμε δυναμικές start-ups και νέες επιχειρήσεις, με νέα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες, που θα δίνουν λύσεις και θα λειτουργούν ως μοχλοί περαιτέρω ανάπτυξης για τα ξενοδοχεία και τον τουριστικό τομέα γενικότερα».

Απευθυνόμενος στις ομάδες που ξεκινούν τον νέο κύκλο του Προγράμματος, ο κ. Καλλιουδάκης σημείωσε: «Ο Κύκλος θα είναι απαιτητικός. Χρειάζεται χρόνος, προσήλωση και αρκετή δουλειά. Πέρα, όμως, από τη βελτίωση που μπορεί να προσφέρει στις εταιρείες σας, έχετε και εσείς προσωπικά πολλά να κερδίσετε».

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η Διευθύντρια του CapsuleT, κα. Κατερίνα Σαριδάκη, η οποία καλωσόρισε τα μέλη του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και τους χορηγούς, τους μέντορες, τους υποστηρικτές και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του 9ου Κύκλου για την πολύτιμη συμβολή τους στο πρόγραμμα, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε το περιεχόμενο και τις δράσεις του προγράμματος που θα υλοποιηθούν στο προσεχές 5μηνο. Τέλος, υποδέχτηκε θερμά τις νέες startups σημειώνοντας: «Στον Κύκλο που ξεκινάει σήμερα, έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να βοηθήσουμε 10 νέες startups στον χώρο του τουρισμού με πιο niche market στοιχεία, που δεν τα έχουμε αγγίξει μέχρι πρότινος. Μαζί τους θα ταξιδέψουμε έως τον Φεβρουάριο του 2027 και θα τις ενισχύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, να μπορέσουν να ενταχθούν πιο γρήγορα στην ελληνική αγορά και να ανοίξουν τα φτερά τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες συνεργασίες. Τις καλωσορίζουμε, λοιπόν, και τις ευχαριστούμε που μας έχουν εμπιστευτεί το μέλλον της επιχείρησής τους».

Μετά τους χαιρετισμούς, τον λόγο πήραν οι 10 νέες startups που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν συνοπτικά την επιχειρηματική τους πρόταση στα μέλη της κοινότητας του CapsuleT που βρίσκονταν στον χώρο. Βασικό μέρος της εν λόγω εκδήλωσης ήταν, φυσικά, η γνωριμία και η δια ζώσης πρώτη επαφή των νέων ομάδων με εκπροσώπους του Ξ.Ε.Ε., με μέντορες και κριτές του προγράμματος, στρατηγικούς συνεργάτες και χορηγούς του επιταχυντή, αλλά και με άλλα μέλη του ελληνικού οικοσυστήματος τουρισμού, με τους οποίους αντάλλαξαν απόψεις, διασαφηνίζοντας παράλληλα το περιεχόμενο του 5μηνου προγράμματος.

Οι ομάδες του 9ου κύκλου

Ειδικότερα οι ομάδες που εντάχθηκαν στον νέο κύκλο επιτάχυνσης είναι οι ακόλουθες:

• ArtStay

• ClinicaGo

• Culizen

• Depnos

• Loomee

• OverGrid AI

• Pricinger

• StayMate

• Unloket

• WhenWines

Τι έχει να προσφέρει το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης

Το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης προσφέρεται στις επιλεγμένες ομάδες δωρεάν και χωρίς καμία άλλη οικονομική απαίτηση. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο 2026 έως τον Φεβρουάριο 2027, διάστημα κατά το οποίο οι επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν σε δράσεις οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, όπως εργαστήρια/σεμινάρια (workshops) σε θεματικές business & AI, συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring), ενώ σημαντικό κομμάτι αποτελούν, επίσης, οι ευκαιρίες παρουσιάσεων και οι συναντήσεις με στελέχη του τουρισμού (meetups), οι επισκέψεις σε ξενοδοχεία και ηγετικά travel agencies (on-site visits), αλλά και οι δραστηριότητες δικτύωσης μέσα από την παρουσία σε networking events. Επιπροσθέτως, οι εξωστρεφείς δραστηριότητες – μέσα από συνέδρια και συμμετοχές σε εκθέσεις, όπως η Philoxenia - Hotelia & η XENIA 2026, τον Νοέμβριο – αποτελούν έναν ακόμα πυλώνα του προγράμματος, προκειμένου οι startups να συνδεθούν αποτελεσματικά με εξέχοντες εκπροσώπους της ελληνικής και της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Ποιες ηγετικές εταιρείες θα υποστηρίξουν τις startups;

Επισημαίνεται ότι ο 9ος κύκλος Προγράμματος Επιτάχυνσης θα πραγματοποιηθεί με την πολύτιμη συνδρομή του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The People’s Trust, ο οποίος θα ενισχύσει για έκτη συνεχόμενη χρονιά την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών startups στον τουριστικό κλάδο και θα υποστηρίξει το διαγωνιστικό κομμάτι του προγράμματος ως Δωρητής των χρηματικών επάθλων για τους 3 νικητές, καθώς και της Aegean Airlines ως επίσημος αερομεταφορέας των ομάδων.

Σημαντικοί και έμπρακτοι Στρατηγικοί Συνεργάτες των δράσεων του επιταχυντή αποτελούν και οι: NBG Business Seeds, Nelios, PwC Greece, TÜV AUSTRIA Hellas, Blue Functor καθώς και η Investing For Purpose.

Ταυτόχρονα, η ομάδα του CapsuleT συνεχίζει τη συνεργασία του με αναγνωρισμένες startups της τουριστικής αγοράς όπως οι Clio Muse Tours, Ferryhopper, Triparound και Welcome Pickups οι οποίες εντάχθηκαν ως community partners στο πρόγραμμα. Τέλος, υποστηρικτής για την παροχή προϊόντων καφέ θα είναι η Douwe Egberts/Foodrinco.