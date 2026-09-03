Αυξήθηκαν κατά 7,6% οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2024

Στα 3,62 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2024 οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα, αυξημένες κατά 7,6% σε σχέση με το 2023.

Στα 3,62 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2024 οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα, αυξημένες κατά 7,6% σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία έχουν αποσταλεί στη Eurostat.

Οι συνολικές δαπάνες Ε&Α διαμορφώθηκαν σε 3.621,36 εκατ. ευρώ, έναντι 3.365,11 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 256,25 εκατ. ευρώ.

Η «Ένταση Ε&Α», δηλαδή οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανήλθε στο 1,53%, έναντι χαμηλότερου ποσοστού το 2023. Η αύξηση των δαπανών Ε&Α ήταν υψηλότερη από την αύξηση του ΑΕΠ, η οποία διαμορφώθηκε στο 5,4%.

Με βάση την ένταση Ε&Α, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 13η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα, μειώθηκε το προσωπικό που απασχολείται σε δραστηριότητες Ε&Α. Το συνολικό προσωπικό, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), ανήλθε σε 69.124 το 2024, έναντι 73.263 το 2023, σημειώνοντας μείωση 5,7%.

Το ερευνητικό προσωπικό μειώθηκε σε 50.892 ΙΠΑ από 54.679 το 2023, καταγράφοντας πτώση 6,9%.

Οι επιχειρήσεις καλύπτουν το 54,8% των δαπανών

Ο επιχειρηματικός τομέας πραγματοποίησε το 2024 δαπάνες Ε&Α ύψους 1.985,65 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 54,8% του συνόλου.

Ακολούθησε ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 911,03 εκατ. ευρώ, ή 25,2% του συνόλου, και ο κρατικός τομέας με 706,52 εκατ. ευρώ, ή 19,5%. Οι δαπάνες των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων ανήλθαν σε 18,16 εκατ. ευρώ.

Στον επιχειρηματικό τομέα, οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις δαπάνες Ε&Α ήταν η Ενημέρωση και Επικοινωνία, τα Ορυχεία και Λατομεία, οι Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες, οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο και η παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Οι δαπάνες Ε&Α στον ευρύτερο τομέα Πληροφοριών και Επικοινωνίας ανήλθαν σε 361,43 εκατ. ευρώ.

Πρωταγωνιστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην απασχόληση

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων πλήρους απασχόλησης σε δραστηριότητες Ε&Α, με 29.860 ΙΠΑ, που αντιστοιχούν στο 43,2% του συνόλου.

Στον επιχειρηματικό τομέα καταγράφηκαν 23.012 ΙΠΑ, ενώ στον κρατικό τομέα 15.898 ΙΠΑ. Στα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα καταγράφηκαν 354 ΙΠΑ.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι δαπάνες αφορούσαν κυρίως βασική έρευνα, ύψους 525,94 εκατ. ευρώ, και εφαρμοσμένη έρευνα, ύψους 310,64 εκατ. ευρώ.

Τα επιστημονικά πεδία με τις μεγαλύτερες δαπάνες ήταν η Ιατρική και οι Επιστήμες Υγείας, οι Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία και οι Κοινωνικές Επιστήμες.

Οι επιχειρήσεις η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης των δαπανών Ε&Α, με 1.682,79 εκατ. ευρώ.

Η κρατική χρηματοδότηση ανήλθε σε 1.164,46 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 762,87 εκατ. ευρώ προήλθαν από τον τακτικό προϋπολογισμό, 248,72 εκατ. ευρώ από προγράμματα ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 152,87 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και άλλες κρατικές πηγές.

Από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προήλθαν 476,98 εκατ. ευρώ.

Η Αττική συγκεντρώνει το 54,7% των δαπανών

Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων Ε&Α, με δαπάνες 1.982,39 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 54,7% του συνόλου.

Στην Αττική καταγράφηκαν επίσης 34.413 ΙΠΑ προσωπικού Ε&Α, δηλαδή το 49,8% του συνόλου.

Ως προς την ένταση Ε&Α, υψηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο του 1,53% κινήθηκαν η Κεντρική Μακεδονία με 2,22%, η Αττική με 1,72% και η Κρήτη με 1,55%.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη στατιστική έρευνα του ΕΚΤ για τις δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς των επιχειρήσεων, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του κρατικού τομέα και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ