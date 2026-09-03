Δήμας: Στο 62% οι εργασίες στο FlyOver - Σταθερά ο στόχος για παράδοση τον Μάιο του 2027

Στο 62% έχει φτάσει η ολοκλήρωση της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας (FlyOver) στη Θεσσαλονίκη, με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα να χαρακτηρίζει τον ρυθμό υλοποίησης «εξαιρετικά ικανοποιητικό»

Στο 62% έχει φτάσει η ολοκλήρωση της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας (FlyOver) στη Θεσσαλονίκη, με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα να χαρακτηρίζει τον ρυθμό υλοποίησης «εξαιρετικά ικανοποιητικό» και να επαναλαμβάνει ότι ο στόχος παραμένει η παράδοση του έργου τον Μάιο του 2027.

Ο κ. Δήμας πραγματοποίησε, σήμερα, αυτοψία στο εργοτάξιο, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, βουλευτές της Θεσσαλονίκης, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την κατασκευή.

Όπως ανέφερε, η πρόοδος των εργασιών είναι πλέον εμφανής σε καθημερινή βάση, καθώς το έργο αναπτύσσεται σε πολλά μέτωπα. Υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα είναι να συνεχιστούν οι εργασίες απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να διατηρηθεί το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα.

Εξακόσιοι πενήντα έως 700 εργαζόμενοι στο έργο - Επιταχύνονται οι εργασίες στα καλούπια

Αυτή την περίοδο απασχολούνται στο εργοτάξιο περίπου 650 έως 700 εργαζόμενοι, με τον κ. Δήμα να επισημαίνει ότι κάθε τεχνικό στάδιο έχει διαφορετικές απαιτήσεις και χρόνους υλοποίησης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά δεδομένα, από το οποίο αποκτούν σημαντική τεχνογνωσία τόσο οι υπηρεσίες του υπουργείου όσο και οι τεχνικές εταιρείες που συμμετέχουν στην κατασκευή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δήμας στην πορεία των εργασιών με τα καλούπια. Όπως σημείωσε, το πορτοκαλί καλούπι συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα και έχει συμβάλει στην επιτάχυνση της κατασκευής.

Σε ό,τι αφορά το μπλε καλούπι, ο υπουργός ανέφερε ότι στην αρχή υπήρξαν ορισμένες δυσκολίες που σχετίζονταν με την κλίση του εδάφους. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σημαντική πρόοδος και σε αυτό το μέτωπο, γεγονός που συμβάλλει στην περαιτέρω επιτάχυνση του έργου.

Διπλασιάζεται η δυναμικότητα της Περιφερειακής

Με την ολοκλήρωση του FlyOver, η δυναμικότητα της Περιφερειακής Οδού αναμένεται να διπλασιαστεί, από περίπου 5.000 σε 10.000 οχήματα ανά ώρα. Ο κ. Δήμας ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, καθώς η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η υποχρέωση του αναδόχου για τη συντήρηση του έργου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας της Περιφερειακής, αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων.

Ερωτηθείς για τον προϋπολογισμό του έργου, ο υπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο νέο στοιχείο προς ανακοίνωση. Όπως διευκρίνισε, έχουν προκύψει σημαντικές συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες προχωρούν κανονικά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει νέα συνολική ανακοίνωση για το κόστος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται παράλληλα οι απαραίτητες μελέτες για τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η κυκλοφορία στην υφιστάμενη οδό. Ο κ. Δήμας τόνισε ότι οι σχετικές προβλέψεις έχουν καταρτιστεί από ειδικούς και συγκοινωνιολόγους, με στόχο να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και να εφαρμοστούν οι πλέον σύγχρονες προδιαγραφές. Όπως ανέφερε, οι περισσότερες μελέτες για το σύνολο του έργου έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η διατήρηση του σημερινού ρυθμού κατασκευής, ώστε το FlyOver να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα, και να αποτελέσει ένα νέο σημαντικό οδικό έργο για τη Θεσσαλονίκη.

Δ. Αναγνώπουλος: «Το FlyOver θα ολοκληρωθεί στον χρόνο του και νωρίτερα»

Χαρακτηρίζοντας το FlyOver «σημαντικό και εμβληματικό συγκοινωνιακό έργο», ο γ.γ Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος επισήμανε ότι, παρά τις αρχικές δυσπιστίες και αντιδράσεις, η πορεία των εργασιών αποδεικνύει πλέον πως το έργο προχωρά κανονικά. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ακόμη και νωρίτερα.

Ο κ. Αναγνώπουλος υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι μετά το Μετρό, το FlyOver αποτελεί ένα ακόμα μεγάλο έργο υποδομής, που αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η ανάδοχος κοινοπραξία θα παραμείνει στο έργο για 25 χρόνια, αναλαμβάνοντας τη συντήρηση και λειτουργία του, μαζί με την Ανατολική Περιφερειακή Οδό. «Είναι ένα έργο σημαντικό για την ωφέλεια των πολιτών της Θεσσαλονίκης», τόνισε ο κ. Αναγνώπουλος.

Στ. Καλαφάτης: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πίστα»

Ως καταλύτη για τη λειτουργία και την αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε το FlyOver ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης. Όπως ανέφερε, το έργο, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες μεγάλες επενδύσεις και παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για την αναβάθμιση της πόλης.

Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι «η Θεσσαλονίκη αλλάζει πίστα και γυρίζει σελίδα», με στόχο να εξελιχθεί σε σύγχρονο αναπτυξιακό πόλο όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την ικανοποίησή του για την πορεία του Fly Over εξέφρασε ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Θεόδωρος Καράογλου, μετά την αυτοψία στο εργοτάξιο. «Είναι κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό και θα είναι κάτι που θα χαρεί όλη η Θεσσαλονίκη», σημείωσε ο κ. Καράογλου.

Την εκτίμηση ότι η Θεσσαλονίκη περνά σε μια νέα εποχή στις μεταφορές εξέφρασε ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Δημήτρης Κούβελας. «Η Θεσσαλονίκη, οι συγκοινωνίες της απογειώνονται και θα φτάσουν στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων πολλών δεκαετιών», υπογράμμισε.

Την εντυπωσιακή πορεία του FlyOver επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, Πάρις Μπίλλιας, τονίζοντας ότι το έργο αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Όπως ανέφερε, σε συνδυασμό με το Μετρό, το FlyOver θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του πολεοδομικού συγκροτήματος, απελευθερώνοντας χώρους για αναπλάσεις, περισσότερο δημόσιο χώρο και πράσινο. Παράλληλα, στάθηκε στην ασφάλεια κατά την κατασκευή, εκτιμώντας ότι με την έναρξη λειτουργίας του το 2027 οι Θεσσαλονικείς θα αντιληφθούν στην πράξη την ωφελιμότητα του έργου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Μιτζάλης τόνισε ότι το FlyOver έχει διανύσει σημαντική απόσταση από την αρχική αμφισβήτηση, σημειώνοντας πως πλέον η κοινωνία της Θεσσαλονίκης αναγνωρίζει την ταχύτητα με την οποία προχωρά το έργο. Διαβεβαίωσε ότι οι συμβατικοί χρόνοι παράδοσης θα τηρηθούν, χαρακτηρίζοντας την ολοκλήρωση του έργου «τεράστιο επίτευγμα». Παράλληλα, σημείωσε ότι, όπως σε κάθε μεγάλο έργο, υπάρχουν απρόοπτα, τα οποία η κοινοπραξία αντιμετωπίζει καθημερινά, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Κωνσταντίνος (Ντίνος) Μπενρουμπή, δήλωσε υπερήφανος για την πρόοδο του FlyOver, υπογραμμίζοντας πως ως Θεσσαλονικιός αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για την κατασκευή του έργου. «Εμείς είμαστε κατασκευαστές και αφήνουμε να μιλήσουν οι κατασκευές που βλέπετε γύρω σας», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι το έργο θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει και στον προβλεπόμενο χρόνο, με ορίζοντα τον Μάιο του 2027.