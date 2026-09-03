Μάλτα: Αντιδράσεις μετά την αθώωση επιχειρηματία για τη δολοφονία της Καρουάνα Γκαλίζια

Ο επιχειρηματίας Γιόργκεν Φένεκ, κληρονόμος μιας αυτοκρατορίας ακινήτων που περιλαμβάνει ξενοδοχεία και καζίνο, αθωώθηκε χθες, Τετάρτη, με ψήφους 8-1 των ενόρκων.

Η κυβέρνηση της Μάλτας απηύθυνε έκκληση για ηρεμία μετά την αθώωση ενός επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορούνταν ότι το 2017 είχε «παραγγείλει» το φόνο της ερευνήτριας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίζια.

Η ετυμηγορία, που ανακοινώθηκε αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ, εξόργισε την οικογένεια του θύματος και προκάλεσε επικρίσεις από την οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», η οποία δήλωσε πως θεωρεί την αθώωσή του «εξοργιστική και πέρα από κάθε όριο».

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Αμπέλα, ο οποίος επέστρεψε τον Μάιο στην εξουσία, δεν σχολίασε άμεσα, αλλά η κυβέρνησή του έκανε έκκληση για αυτοσυγκράτηση με δήλωση που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ.

«Σ' αυτή την ευαίσθητη στιγμή, η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση για σύνεση σε δημόσια σχόλια που θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό», ανέφερε σε δήλωση, στην οποία σημειώνει πως «έλαβε γνώση» της έκβασης της δίκης.

Η Καρουάνα Γκαλίζια άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 53 ετών σε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο, το οποίο εξερράγη έξω από το σπίτι της τον Οκτώβριο 2017. Ο φόνος της προκάλεσε πολιτική θύελλα στη Μάλτα και επικέντρωσε τη διεθνή προσοχή στην αστυνομία και το δικαστικό σύστημα της χώρας.

Έπειτα από προηγούμενες δίκες, τρεις άνδρες καταδικάσθηκαν ως δράστες της δολοφονίας και δύο άλλοι επειδή προμήθευσαν τη βόμβα. Σήμερα εκτίουν μακροχρόνιες ποινές κάθειρξης.

Εντούτοις ο επιχειρηματίας Γιόργκεν Φένεκ, κληρονόμος μιας αυτοκρατορίας ακινήτων που περιλαμβάνει ξενοδοχεία και καζίνο, αθωώθηκε χθες, Τετάρτη, με ψήφους 8-1 των ενόρκων, για κατηγορίες συνέργειας σε φόνο και για την ήσσονα κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη φόνου.

Οι εισαγγελείς δεν μπορούν να εφεσιβάλλουν την ετυμηγορία, εκτός αν υπάρξουν εξαιρετικές συνθήκες που αφορούν δικονομικά ζητήματα.

Στη διάρκεια της δίκης, που διήρκεσε λίγο λιγότερο από δύο μήνες, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Φένεκ ήθελε το θάνατο της Καρουάνα Γκαλίζια επειδή ετοιμαζόταν να αποκαλύψει πληροφορίες γι' αυτόν.

Διαμαρτυρία της αντιπολίτευσης

Ο γιος της Καρουάνα Γκαλίζια, ο Μάθιου, εξέφρασε την απογοήτευσή του γράφοντας στο Facebook: «Απαίσια απόφαση εκ μέρους των ενόρκων, από την οποία η χώρα μας ίσως να μην μπορέσει ποτέ να ανακάμψει. Είχαν μια σπουδαία ευθύνη να αποδώσουν δικαιοσύνη. Κι αυτοί ένιψαν τα χέρια τους».

Το αντιπολιτευόμενο Εθνικιστικό Κόμμα πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύκτας «σιωπηρή διαμαρτυρία» έξω από το γραφείο του Αμπέλα, στη διάρκεια της οποίας ο επικεφαλής του κόμματος Άλεξ Μποργκ ζήτησε να διακόψει το κοινοβούλιο τη θερινή ανάπαυλα για να συζητήσει την έκβαση της δίκης.

«Τώρα ξέρουμε ότι ο φόνος της Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίζια είχε σχεδιαστεί μέσα σ' αυτό το κτίριο», δήλωσε ο Μποργκ, δείχνοντας το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ο Φένεκ είχε αρνηθεί τις κατηγορίες σε βάρος του και η υπεράσπισή του είχε υποδείξει τον άλλοτε στενό φίλο του, τον Κιθ Σκέμπρι, πρώην προσωπάρχη του τότε πρωθυπουργου Τζόζεφ Μούσκατ και στόχο των ιστολογίων της Καρουάνα Γκαλίζια.

Ο Μούσκατ, ο οποίος ουδέποτε συνδέθηκε με το φόνο, είχε παραιτηθεί τον Ιανουάριο του 2020 εξαιτίας των πολιτικών επιπτώσεων από τη δολοφονία. Η αστυνομία είπε στο δικαστήριο ότι ουδέποτε ήταν ύποπτος ο Σκέμπρι, ενώ ο ίδιος έχει αρνηθεί κάθε ρόλο στη δολοφονία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ