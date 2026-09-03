Πρωτοψάλτης: Πάνω από 200.000 εργαστηριακές εξετάσεις για ζωονόσους το 2026

Η ενίσχυση της εργαστηριακής δυναμικότητας γίνεται σε μία περίοδο αυξημένης επιδημιολογικής πίεσης.

Πέντε εργαστηριακές δομές ενισχύουν το δίκτυο επιτήρησης και διάγνωσης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον αφθώδη πυρετό, ενώ περισσότερες από 200.000 εργαστηριακές εξετάσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διεύρυνση του εργαστηριακού δικτύου αποσκοπεί στην αύξηση της διαγνωστικής δυναμικότητας της χώρας, ώστε να εξετάζεται ταχύτερα μεγαλύτερος αριθμός δειγμάτων που συλλέγονται από τα κλιμάκια ελέγχου των περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών και να λαμβάνονται άμεσα οι αναγκαίες αποφάσεις για την εφαρμογή των μέτρων στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες.

«Η αντιμετώπιση των επιζωοτιών είναι και ένας αγώνας ταχύτητας. Όσο γρηγορότερα έχουμε ένα αξιόπιστο εργαστηριακό αποτέλεσμα τόσο γρηγορότερα μπορούμε να απομονώσουμε μία εστία, να εφαρμόσουμε τα προβλεπόμενα μέτρα και να περιορίσουμε τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γγ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Ο κ. Πρωτοψάλτης σημείωσε ότι «οι περισσότερες από 200.000 εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026 αποτυπώνουν το μέγεθος της προσπάθειας και τις αυξημένες απαιτήσεις που καλείται να διαχειριστεί ο εργαστηριακός μας μηχανισμός».

Όπως πρόσθεσε, «διευρύνουμε συστηματικά το δίκτυο και ενισχύουμε τη διαγνωστική δυναμικότητα της χώρας. Περισσότερα εργαστήρια, με κοινά πρωτόκολλα, αυστηρές διαδικασίες ελέγχου και την επιστημονική εποπτεία των Εργαστηρίων Αναφοράς σημαίνουν περισσότερα δείγματα που μπορούν να εξετάζονται ταυτόχρονα και ταχύτερα αποτελέσματα. Κάθε ώρα που κερδίζουμε στη διάγνωση είναι κρίσιμη για τον περιορισμό μίας εστίας, την αποτροπή της διασποράς και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της ελληνικής κτηνοτροφίας».

Η ενίσχυση της εργαστηριακής δυναμικότητας γίνεται σε μία περίοδο αυξημένης επιδημιολογικής πίεσης, καθώς η ταχύτητα επιβεβαίωσης ή αποκλεισμού ενός ύποπτου κρούσματος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσης ενός νοσήματος.

Επιπλέον, ήδη έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία, υπό τον συντονισμό του Εθνικού και του Ενωσιακού Εργαστηρίου Αναφοράς, οι απαιτούμενοι διεργαστηριακοί έλεγχοι για πέντε εργαστηριακές δομές.

Ειδικότερα:

- Το Εργαστήριο Ιολογικών και Ρικετσιακών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του ΥΠΑΑΤ ολοκλήρωσε επιτυχώς τον διεργαστηριακό έλεγχο τον Ιούνιο του 2026 για τη μοριακή ανίχνευση του αφθώδους πυρετού με PCR και την ανίχνευση αντισωμάτων αφθώδους πυρετού με τη μέθοδο ELISA.

- Το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του ΥΠΑΑΤ ολοκλήρωσε επιτυχώς τον σχετικό διεργαστηριακό έλεγχο για τη μοριακή ανίχνευση της ευλογιάς τον Ιανουάριο του 2025, ενώ τον Ιούνιο του 2026 ολοκληρώθηκε ο αντίστοιχος έλεγχος για τη μοριακή ανίχνευση του αφθώδους πυρετού με PCR και την ανίχνευση αντισωμάτων με ELISA.

- Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ολοκλήρωσε επιτυχώς τον διεργαστηριακό έλεγχο για τη μοριακή ανίχνευση της ευλογιάς τον Οκτώβριο του 2025 και για τον αφθώδη πυρετό τον Ιούνιο του 2026, τόσο για τη μοριακή ανίχνευση με PCR όσο και για την ανίχνευση αντισωμάτων με ELISA.

- Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ολοκλήρωσε επιτυχώς τον διεργαστηριακό έλεγχο για τη μοριακή ανίχνευση του ιού της ευλογιάς με PCR τον Μάρτιο του 2026.

- Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ολοκλήρωσε επιτυχώς τον σχετικό διεργαστηριακό έλεγχο τον Ιούνιο του 2026 για τη μοριακή ανίχνευση του αφθώδους πυρετού με PCR και την ανίχνευση αντισωμάτων αφθώδους πυρετού με ELISA.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία περαιτέρω επέκτασης των εργαστηριακών δυνατοτήτων του δικτύου, με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας διάγνωσης και επιτήρησης των ζωονόσων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς στην Αγία Παρασκευή, το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 201.973 εργαστηριακές εξετάσεις για σειρά νοσημάτων των ζώων. Από αυτές, οι 183.140 εξετάσεις αφορούν τον αφθώδη πυρετό, εκ των οποίων 132.746 ορολογικές και 50.394 μοριακές, ενώ για την ευλογιά των προβάτων έχουν πραγματοποιηθεί 638 μοριακές εξετάσεις.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 3.649 μοριακές εξετάσεις για την αφρικανική πανώλη των χοίρων, 912 εξετάσεις για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου, 595 για την επιτήρηση της λύσσας, 310 για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς και εξετάσεις για την κλασική πανώλη των χοίρων, τη λεύκωση, τις εγκεφαλοπάθειες, τη λοιμώδη αναιμία των ιπποειδών και άλλα νοσήματα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων επιτήρησης TAD's και THRACE έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 8.780 ορολογικές εξετάσεις για αφθώδη πυρετό και πανώλη μικρών μηρυκαστικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ