Πούτιν: «Υπάρχει μια ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία»

Ο Πούτιν είπε ότι ορισμένες χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διευθέτηση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια ευκαιρία για συμφωνία ειρήνης προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως η επανέναρξη των συνομιλιών είναι πιο δύσκολη λόγω των ουκρανικών επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα και της έκκλησης που απηύθυνε το Κίεβο σε πολιτικά αεροσκάφη να αποφεύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο.

Ο Πούτιν είπε ότι ορισμένες χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διευθέτηση.

«Στην τελική, ωστόσο, το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση -- τη Ρωσία και την Ουκρανία», δήλωσε σε οικονομικό φόρουμ που διεξάγεται στη ρωσική Άπω Ανατολή. «Είμαστε ευγνώμονες σε οποιονδήποτε προσπαθεί να συμβάλει σε μια διευθέτηση. Υπάρχει μια ευκαιρία; Κατά τη γνώμη μου, ναι, υπάρχει».

Απαντώντας ωστόσο σε μία ερώτηση ο Πούτιν είπε πως οι ουκρανικές επιθέσεις σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και «φερόμενες απειλές για επιθέσεις σε πολιτικά αεροσκάφη» είναι «πράξεις κρατικής τρομοκρατίας» οι οποίες, είπε, «περιπλέκουν τις προοπτικές για διμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τις αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρίες αυτή την εβδομάδα ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) έχουν καταστήσει επικίνδυνους τους ρωσικούς ουρανούς, αν και είπε ότι η Ουκρανία θα θέσει στο στόχαστρο μόνο ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δεν θα απειλήσει πολιτικά αεροσκάφη.

Χθες Τετάρτη, η Ουκρανία κάλεσε την υπηρεσία αεροπλοΐας του ΟΗΕ να απαγορεύσει τις επιχειρήσεις στον ρωσικό εναέριο χώρο. Η Ουκρανία έχει αποκοπεί από τη διεθνή πολιτική αεροπορία γιατί ο δικός της εναέριος χώρος θεωρείται επικίνδυνος μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια πολέμου, η γραμμή του μετώπου παραμένει εν πολλοίς σταθερή ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειρηνευτικές συνομιλίες από τον Φεβρουάριο. Και οι δύο πλευρές ενέτειναν τις μεγάλης εμβέλειας αεροπορικές επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος η μία της άλλης, ενώ ο πόλεμος στη θάλασσα έχει κλιμακωθεί απότομα με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές σε λιμάνια και στην εμπορική ναυσιπλοΐα.

Ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία συνεχίζει τις επαφές της με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Είμαστε υπέρ της αποκατάστασης πλήρους κλίμακας σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο αυτό δεν εξαρτάται μόνο απο εμάς -- εξαρτάται [και] από την αμερικανική πλευρά. Όμως εξ όσων αντιλαμβάνομαι, αισθάνομαι, και παρατηρώ, ο πρόεδρος Τραμπ είναι δεσμευμένος σε μια τέτοια θετική, εποικοδομητική δέσμευση», είπε.

Επαφές πραγματοποιούνται μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών και μέσω απεσταλμένων του Τραμπ, είπε. Ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε με Ρώσους αρχικατασκόπους στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα αλλά καμία πλευρά δεν αποκάλυψε τι συζητήθηκε.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος, που αυξήθηκε κατά 40% από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο φέτος φθάνοντας το 2,8% του ΑΕΠ, δεν αποτελεί «κρίσιμης σημασίας» κίνδυνο για τη ρωσική οικονομία και ότι είναι διαχειρίσιμο.

Το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία αυξάνεται για τη Ρωσία, με την οικονομία να επιβραδύνεται απότομα πέρυσι και την κυβέρνηση να αναγκάζεται να αυξήσει τους φόρους και τον δανεισμό προκειμένου να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια.

«Λαμβάνοντας υποψη ότι έχουμε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους στον κόσμο, δεν υπάρχει κάτι κρίσιμης σημασίας εδώ", είπε ο Πούτιν στο οικονομικό φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ.

Ο επίσημος στόχος για το έλλειμμα φέτος είναι να πέσει στο 1,6% του ΑΕΠ.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε οικονομικούς στόχους στη Ρωσία, περιλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου και αποθηκών που ανήκουν στους κολοσσούς του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries και Ozon, έχουν προκαλέσει ελλείψεις, έχουν αυξήσει τον πληθωρισμό και έχουν επιφέρει απώλειες σε μικρές επιχειρήσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας θα συνεδριάσει στις 11 Σεπτεμβρίου για να επανεξετάσει το βασικό της επιτόκιο, που βρίσκεται τώρα στο 14%. Επιχειρήσεις πιέζουν την κεντρική τράπεζα να μειώσει το επιτόκιο κάτω από το 12%, το οποίο χρειάζεται όπως λένε για να υπάρξει και πάλι ανάπτυξη.

Το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα και οι νέοι πληθωριστικοί κίνδυνοι είναι κύριοι παράγοντες στην απόφαση της κεντρικής τράπεζας. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Ρόιτερς αυτή την εβδομάδα είπαν ότι αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο ώστε να αποτιμήσει τέτοιους κινδύνους.

Ο Πούτιν είπε πως είναι σημαντικό να μην ψυχρανθεί υπερβολικά η οικονομία αλλά πρόσθεσε πως η τρέχουσα νομισματική πολιτική δεν είναι αρκετά σφιχτή,

Αντικρούοντας ισχυρισμούς επιχειρήσεων ότι η πίστωση είναι εκτός ορίων, ο Πούτιν είπε πως η κυβέρνηση έχει αναπτύξε διάφορα δανειακά προγράμματα για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις ακόμη και σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Κλείνουν τα παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκαίτε στη Ρωσία

Σε μία άλλη εξέλιξη, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο προσεχώς του Ινστιτούτου Γκαίτε στο έδαφός της, σε αντίποινα για ένα παρόμοιο μέτρο που έλαβε η Γερμανία εις βάρος ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

«Οι Γερμανοί έχουν εδώ παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκαίτε. Στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη, στο Γεκατερίνμπουργκ. Ασφαλώς θα κλείσουν», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το Βερολίνο ανακοίνωσε την Τρίτη το κλείσιμο, στις 18 Σεπτεμβρίου, του τελευταίου ρωσικού προξενείου στη Γερμανία, εκείνου στη Βόνη (δυτικά) και του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο που αποκαλείται επίσης "Σπίτι της Ρωσίας".

Η ανακοίνωση έγινε αφότου η Γερμανία κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία ότι έστειλε drone γεμάτο εκρηκτικά στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, μια κρίσιμη στρατιωτική πλατφόρμα για τον γερμανικό στρατό και για το ΝΑΤΟ.

Αντιδρώντας, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι κάλεσε τον Γερμανό επιτετραμμένο στη Μόσχα, καταγγέλλοντας τις «αντιρωσικές ενέργειες και δηλώσεις των γερμανικών αρχών».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν χαρακτήρισε «νέο μεγάλο λάθος» τα μέτρα των γερμανικών αρχών κατά της Ρωσίας.

Σήμερα το Κρεμλίνο δήλωσε πως η Γερμανία επιδεικνύει μια αντιφατική και παράλογη θέση επιλέγοντας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ