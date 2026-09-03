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Σαμαράς για οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα: «Στο ίδιο έργο θεατές»

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Σαμαράς για οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα: «Στο ίδιο έργο θεατές»
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«Παρουσίασε ένα ρητορικό "πρόγραμμα", αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές...», τόνισε.

«Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε, είτε δεν τις υλοποίησε», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο πρώην πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό "πρόγραμμα", αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές...».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Αντώνης Σαμαράς
Αλέξης Τσίπρας
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