Πραγματοποιήθηκε το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη με τηλεδιοίκηση

«Δεν δώσαμε καμία παράταση. Πιέζαμε κάθε εβδομάδα για ορατή πρόοδο. Επιβλέψαμε σε πρωτοφανή λεπτομέρεια τα έργα ώστε να μην έχουμε καμία καθυστέρηση», είπε ο κ. Κυρανάκης.

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο δρομολόγιο InterCity στο Αθήνα - Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος της γραμμής, όπως έκανε γνωστό σήμερα Πέμπτη ο γραμματέας της ΝΔ και πρώην υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας. Είναι μια σημαντική αναβάθμιση για την ασφάλεια, αλλά είναι και η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται στην ώρα του, εντός χρονοδιαγράμματος χωρίς να δοθεί καμία παράταση» σημειώνει ο κ. Κυρανάκης σε ανάρτηση.

«Δεν δώσαμε καμία παράταση. Πιέζαμε κάθε εβδομάδα για ορατή πρόοδο. Επιβλέψαμε σε πρωτοφανή λεπτομέρεια τα έργα ώστε να μην έχουμε καμία καθυστέρηση. Μπορώ να διαβεβαιώσω με πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα που είναι σε ισχύ σήμερα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο» προσθέτει ο κ. Κυρανάκης.

«Εύχομαι τα νέα τρένα που ξεκίνησαν να παραδίδονται, να γεμίσουν τις γραμμές με δρομολόγια και η Ελληνική κοινωνία να εμπιστευθεί ξανά τον Σιδηρόδρομο. Προχωράμε» καταλήγει στην ανάρτησή του ο γραμματέας της ΝΔ