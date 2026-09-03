ΗΠΑ: Σε χαμηλό τετραετίας οι περικοπές θέσεων εργασίας το 2026

Οι προγραμματισμένες περικοπές θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Οι προγραμματισμένες περικοπές θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι οι εταιρείες διστάζουν να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού τους.

Συνολικά, οι εταιρείες ανακοίνωσαν 529.914 περικοπές θέσεων εργασίας από την αρχή του έτους, το χαμηλότερο σύνολο για το αντίστοιχο διάστημα από το 2022, όταν η ζήτηση για εργατικό δυναμικό μετά την πανδημία παρέμενε έντονη, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας outplacement Challenger, Gray & Christmas Inc.

Παράλληλα, τα σχέδια προσλήψεων κατά τους οκτώ μήνες έως τον Αύγουστο βρέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

«Αυτό που θα θέλαμε να δούμε, όταν οι απολύσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, είναι αύξηση της δραστηριότητας στις προσλήψεις», δήλωσε ο Andy Challenger, επικεφαλής εσόδων της εταιρείας. Όπως σημείωσε, «με βάση τα στοιχεία μας, οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να προσλάβουν περισσότερους εργαζομένους σε σχέση με πέρυσι, όμως δεν φαίνεται ότι οι θέσεις αυτές καλύπτονται γρήγορα».

Πολλοί οικονομολόγοι εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την αμερικανική αγορά εργασίας ως περιβάλλον «χαμηλών προσλήψεων, χαμηλών απολύσεων», το οποίο έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας έχουν δείξει ελάχιστα στοιχεία εκτεταμένης δραστηριότητας απολύσεων και η μηνιαία έκθεση της κυβέρνησης για την απασχόληση που αναμένεται την Παρασκευή εκτιμάται να δείξει ότι το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο τον Αύγουστο στο 4,1%.

Τέλος, η έκθεση της Challenger έδειξε ότι, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτέλεσε τον βασικό λόγο που επικαλέστηκαν οι εργοδότες για τις ανακοινωμένες περικοπές θέσεων εργασίας. Τον Αύγουστο, στην πρώτη θέση βρέθηκε η αναδιάρθρωση. Ωστόσο, σε επίπεδο έτους, η τεχνητή νοημοσύνη παρέμεινε ο κυριότερος λόγος για τις απολύσεις.