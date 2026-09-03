DW: Στον «αέρα» τέσσερα εργοστάσια της Volkswagen

Νέο δημοσίευμα σε γερμανικό οικονομικό περιοδικό επικαλείται εσωτερικό έγγραφο της VW για το τέλος της παραγωγής σε τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία.

Νέα αναταραχή στη Volkswagen έχει προκαλέσει δημοσίευμα του περιοδικού Wirtschaftswoche, σύμφωνα με το οποίο το διοικητικό συμβούλιο του γερμανικού ομίλου έχει αποφασίσει ομόφωνα τον τερματισμό της παραγωγής σε τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία. Πρόκειται για τα εργοστάσια στο Έμντεν και το Τσβίκαου, όπου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παραγωγή προβλέπεται να σταματήσει το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο Νέκαρσουλμ το 2034. Το περιοδικό επικαλείται εσωτερικό έγγραφο που προορίζεται για το εποπτικό συμβούλιο του ομίλου.

Άγνωστο το μέλλον δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων της VW

Στα εργοστάσια του Τσβίκαου και του Έμντεν εργάζονταν στα τέλη του 2025 συνολικά περισσότεροι από 15.700 άνθρωποι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της η VW. Στο Ανόβερο απασχολούνται περίπου 14.000 εργαζόμενοι, ενώ στο εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρσουλμ περίπου 15.500.

Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί με τους εργαζομένους των τεσσάρων μονάδων. Εδώ και καιρό είναι γνωστό ότι στον όμιλο Volkswagen σχεδιάζονται δεκάδες χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας.

Η Volkswagen δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί επί του δημοσιεύματος. Εκπρόσωπος του ομίλου δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο AFP ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει «εσωτερικά έγγραφα», τα οποία «συζητούνται και εγκρίνονται στα αρμόδια όργανα». Όπως πρόσθεσε, η Volkswagen δεν θέλει να προκαταλάβει αυτή τη διαδικασία.

Άμεσες αντιδράσεις από πολιτικούς και συνδικάτα – ξανά

Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας, Μίχαελ Κρέτσμερ, επιχείρησε πάντως άμεσα να κατευνάσει τις ανησυχίες, ιδιαίτερα για το εργοστάσιο του Τσβίκαου στο κρατίδιο της Σαξονίας. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο όπου λαμβάνονται αποφάσεις», δήλωσε, τονίζοντας ότι ούτε στη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου την Παρασκευή αναμένεται οριστική απόφαση.

Παρέμβαση έκανε και η ομοσπονδιακή υπουργός Εργασίας και συμπρόεδρος του SPD, Μπέρμπελ Μπας. Από το Βόλφσμπουργκ τόνισε ότι πρέπει να δημιουργηθούν «νέες προοπτικές» για τα εργοστάσια της Volkswagen. Όπως είπε, χρειάζεται στρατηγική για το τι θα μπορούσε να παράγεται μελλοντικά σε κάθε μονάδα, εφόσον εκεί διακοπεί η παραγωγή αυτοκινήτων.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, πάντως, το μέλλον των τεσσάρων εργοστασίων παρέμενε επισήμως ανοιχτό. Ο διευθύνων σύμβουλος, Όλιβερ Μπλούμε, χαρακτήρισε το κλείσιμο μονάδων «την τελευταία και ακριβότερη λύση» και έδωσε χρονικό περιθώριο έξι έως δώδεκα μηνών προκειμένου να βρεθούν προοπτικές για τα εργοστάσια.

Το συνδικάτο μεταλλουργίας IG Metall προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο κλείσιμο ολόκληρων εργοστασίων. «Αν η διοίκηση επιδιώκει αυτή τη σύγκρουση, θα την έχει. Εμείς πάντως δεν τη θέλουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της IG Metall στην Κάτω Σαξονία, Τόρστεν Γκρέγκερ.

Πηγή: Deutsche Welle