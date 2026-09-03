Ειδήσεις | Ελλάδα

Στη ΔΕΘ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ - Το Σάββατο τα εγκαίνια του περιπτέρου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στη ΔΕΘ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ - Το Σάββατο τα εγκαίνια του περιπτέρου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), με τα εγκαίνια του περιπτέρου του να πραγματοποιούνται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:30.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) δίνει το «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πραγματοποιεί τα εγκαίνια του περιπτέρου του, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:30.

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στους επισκέπτες της ΔΕΘ να παραστούν στην εκδήλωση των εγκαινίων.

Η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου

Το περίπτερο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ βρίσκεται στο Περίπτερο 17, stand 45.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΔΕΘ: Σε πέντε άξονες τα μέτρα για την οικονομία - Από την ανάπτυξη και τους μισθούς, στην ακρίβεια, τη στέγη και τα χρέη

Το πρόγραμμα Τσίπρα ανεβάζει το θερμόμετρο - «Πέσιμο» Βορίδη στον Σαμαρά - Μέρες ’81 στο ΠΑΣΟΚ

Φυσικές καταστροφές: Τι δικαιούται όποιος χάσει το σπίτι του - Οι 4 νέες επιλογές, τι ισχύει για παλιούς πληγέντες

tags:
ΔΕΘ 2026
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider