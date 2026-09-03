Στη ΔΕΘ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ - Το Σάββατο τα εγκαίνια του περιπτέρου

Στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), με τα εγκαίνια του περιπτέρου του να πραγματοποιούνται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:30.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) δίνει το «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πραγματοποιεί τα εγκαίνια του περιπτέρου του, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:30.

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στους επισκέπτες της ΔΕΘ να παραστούν στην εκδήλωση των εγκαινίων.

Η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου

Το περίπτερο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ βρίσκεται στο Περίπτερο 17, stand 45.