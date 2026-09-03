Στη ΔΕΘ το ΙΝΕΔΙΒΙΜ - Το Σάββατο τα εγκαίνια του περιπτέρου

Στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), με τα εγκαίνια του περιπτέρου του να πραγματοποιούνται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:30.
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) δίνει το «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πραγματοποιεί τα εγκαίνια του περιπτέρου του, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:30.
Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στους επισκέπτες της ΔΕΘ να παραστούν στην εκδήλωση των εγκαινίων.
Το περίπτερο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ βρίσκεται στο Περίπτερο 17, stand 45.