Καύσωνας: 3.000 πλεονάζοντες θάνατοι στο Βέλγιο, 16.300 στη Γερμανία

Οι καύσωνες από τις 18 Ιουνίου μέχρι τις 16 Αυγούστου προκάλεσαν 2.935 πλεονάζοντες θανάτους στο Βέλγιο ή αλλιώς ποσοστό πλεονάζουσας θνησιμότητας 22,6%.

Οι καύσωνες από τις 18 Ιουνίου μέχρι τις 16 Αυγούστου προκάλεσαν 2.935 πλεονάζοντες θανάτους στο Βέλγιο ή αλλιώς ποσοστό πλεονάζουσας θνησιμότητας 22,6%, όπως ανέφερε σε έκθεσή της που δημοσιεύτηκε σήμερα η υπηρεσία δημόσιας υγείας Sciensano, ενώ στη Γερμανία περίπου 16.300 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας του καύσωνα αυτό το καλοκαίρι, αριθμός ρεκόρ από τότε που το Ινστιτούτο Robert Koch (RKI) άρχισε να κρατάει αρχεία, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από το ινστιτούτο και αφορούν την περίοδο έως τις 23 Αυγούστου.

Από τις 18 Ιουνίου ως τις 3 Ιουλίου το Βέλγιο κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό υπερβάλλουσας θνησιμότητας με 2.035 επιπλέον θανάτους ή ποσοστό 48,7% πάνω από τα αναμενόμενα επίπεδα, ανακοίνωσε η Sciensano.

Από τις 18 Ιουνίου καταγράφονταν μέγιστες θερμοκρασίες περίπου 30°C για δέκα συναπτές ημέρες στο Βέλγιο, περιλαμβανομένων τριών ημερών όπου οι θερμοκρασίες έφθασαν περίπου τους 35 °C με τις νύχτες την ίδια περίοδο να είναι εξαιρετικά ζεστές.

Σύμφωνα με την Sciensano, το ποσοστό θνησιμότητας από τις 18 Ιουνίου ως τις 3 Ιουλίου ήταν το υψηλότερο καταγεγραμμένο στη διάρκεια καύσωνα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές της το έτος 2000.

Κατά τις άλλες δύο περιόδους καύσωνα, από τις 4 ως τις 17 Ιουλίου και από τις 28 Ιουλίου ως τις 16 Αυγούστου, σημειώθηκε χαμηλότερη πλεονάζουσα θνησιμότητα με 535 πλεονάζοντες θανάτους (14,8%) και 365 πλεονάζοντες θανάτους (7%) αντίστοιχα.

Ενώ οι περισσότεροι θάνατοι που συνδέονται με τους καύσωνες αφορούν ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών, η Sciensano επισημαίνει ότι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα καταγράφεται και σε νεαρότερες ηλικίες.

Στη Γερμανία, το προηγούμενο ρεκόρ θανάτων που αναφέρθηκε από την υγειονομική αρχή ήταν 15.800, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, το οποίο περιελάμβανε στοιχεία που συλλέχθηκαν σε εθνικό επίπεδο έως τις 16 Αυγούστου.

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, αναφέρει στην εβδομαδιαία έκθεσή του το ινστιτούτο.

Το ινστιτούτο εκτιμά ότι 9.600 από τους 16.300 θανάτους σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα ζεστής εβδομάδας μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, όταν η Γερμανία βίωσε θερμοκρασίες ρεκόρ, που ξεπέρασαν τους 41°C σε ορισμένες περιοχές. Αυτά τα κύματα καύσωνα, που έγιναν πιο έντονα και συχνά λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, έπληξαν όλη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.

Πριν από αυτό το ιδιαίτερα θανατηφόρο καλοκαίρι, το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει το RKI (Ινστιτούτο Robert Koch) ήταν το 2018, με 8.900 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη στη Γερμανία, την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα 82 εκατομμύρια κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ