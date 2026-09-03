Bloomberg: H διαφωνία ΗΠΑ - Κίνας στη G20 για μία φράση που εμπόδισε το κοινό ανακοινωθέν

Το πιο κρίσιμο σημείο τριβής ήταν η συμπερίληψη της φράσης «εκτός αγοράς» (non-market) σε μία πρόταση που αναφερόταν σε εμπορικές ανισορροπίες.

Η διαφωνία μεταξύ Κινέζων και Αμερικανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G20 νωρίτερα αυτή την εβδομάδα περιστράφηκε κυρίως γύρω από τη διαμάχη για μία λέξη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, κατηγόρησε δημόσια τους Κινέζους αξιωματούχους ότι εμπόδισαν την ομάδα της G20 να εκδώσει κοινό ανακοινωθέν μετά την διήμερη σύνοδο στο Άσβιλ στη Βόρεια Καρολίνα. Η αμερικανική πλευρά, απέδωσε αυτό το αδιέξοδο σε διαφωνίες σχετικά με τη διατύπωση των κειμένων που κάλυπταν ζητήματα από τα κρίσιμα ορυκτά έως την αναδιάρθρωση του χρέους.

Το πιο κρίσιμο σημείο τριβής ωστόσο, ήταν η συμπερίληψη της φράσης «εκτός αγοράς» (non-market) σε μία πρόταση που αναφερόταν σε εμπορικές ανισορροπίες, όπως ανέφεραν οι πηγές.

Ο όρος αυτός θεωρήθηκε από τους Κινέζους αξιωματούχους ως μία κεκαλυμμένη επίθεση κατά των κρατικών επιχειρήσεων, οι οποίες θεωρούνται πυλώνας της οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών σχετικά με τη διατύπωση του κειμένου, η Κίνα πρότεινε μία τροποποίηση της φράσης η οποία θα αντιμετώπιζε τις εμπορικές ανισορροπίες χωρίς να στρέψει τα φώτα στις κρατικές επιχειρήσεις της χώρας. Οι Κινέζει διαπραγματευτές έλαβαν στήριξη από ορισμένες χώρες στην πρότασή τους σε ιδιωτικές συζητήσεις, σύμφωνα με τις πηγές.

Η τελική δήλωση εκ μέρους των ΗΠΑ περιελάμβανε μια αναφορά σύμφωνα με την οποία οι χώρες θα πρέπει να συμφωνήσουν στην «κατάργηση πολιτικών και πρακτικών που δεν συνάδουν με τους κανόνες της αγοράς και οι οποίες επιτείνουν τις ανισορροπίες».

Η διαφωνία αναδεικνύει τις υπόγειες εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου λίγο πριν την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον για σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ.