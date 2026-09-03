Βρετανία: Ο ηγέτης των Πρασίνων θα διεκδικήσει την κενή έδρα μετά την παραίτηση Στάρμερ από τη Βουλή

Ο ηγέτης του αριστερού κόμματος των Πρασίνων στη Βρετανία σκοπεύει να είναι υποψήφιος στις εκλογές για μία έδρα στο κοινοβούλιο.

Ο ηγέτης του αριστερού κόμματος των Πρασίνων στη Βρετανία σκοπεύει να είναι υποψήφιος στις εκλογές για μία έδρα στο κοινοβούλιο που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, ανέφερε σήμερα τοπική εφημερίδα.

Ο Ζακ Πολάνσκι δήλωσε στην Camden New Journal ότι θα είναι ο υποψήφιος των Πρασίνων για το Χόλμπορν και Σεντ Πάνκρας, μια αριστερή εκλογική περιφέρεια την οποία κέρδισε άνετα ο Στάρμερ το 2024 αν και με πολύ μειωμένο ποσοστό ψήφων.

«Οι Εργατικοί υπερασπίζονται τις επιχειρήσεις και το μεγάλο χρήμα», ανέφερε ο Πολάνσκι σε ανάρτηση στο Χ. «Θα υπερασπιστώ τους ανθρώπους και τις κοινότητές μας».

Σε εκλογές που διεξήχθησαν πριν από δύο χρόνια, ένας ανεξάρτητος υποψήφιος που διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία προτάσσοντας κυρίως την αντίθεσή του στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα συγκέντρωσε σχεδόν το 19% των ψήφων, ενώ ο υποψήφιος των Πρασίνων έλαβε ποσοστό άνω του 10%, δίνοντας στο κόμμα την ελπίδα ότι αυτή τη φορά μπορεί να κερδίσει την έδρα.

Αφότου ο Πολάνσκι ανέλαβε την ηγεσία των Πρασίνων πέρυσι, το κόμμα αντλεί υποστήριξη από την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών, κερδίζοντας απροσδόκητα αναπληρωματική εκλογή στην περιφέρεια Μείζονος Μάντσεστερ -όπου ήταν επί χρόνια δήμαρχος ο νυν πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ- και στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να συγκεντρώνει ποσοστό έως και 20%.

Όμως η προσωπική δημοτικότητα του Πολάνσκι πήρε ώθηση αφότου επέκρινε αστυνομικούς για τον τρόπο με τον οποίο συνέλαβαν έναν άνδρα που φερόταν ότι μαχαίρωσε δύο Εβραίους στο βόρειο Λονδίνο τον Απρίλιο, σύμφωνα με την εταιρία δημοσκοπήσεων YouGov.

Εθνική δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη δείχνει τους Εργατικούς να συναγωνίζονται στήθος με στήθος με το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του υπέρμαχου του Brexit Νάιτζελ Φάρατζ εξασφαλίζοντας 23%, με τους αντιπολιτευόμενους Συντηρητικούς να τοποθετούνται στο 20% και τους Πρασίνους στο 13%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ