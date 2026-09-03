Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ από ΕΛΑΣ - Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Σαμαρά

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 26,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. με 13,7%.

Διψήφιο είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 26,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. με 13,7%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,9% και η Ελληνική Λύση με 9,2%.

To ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,3%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 4%, η Φωνή Λογικής 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2%, οι Δημοκράτες 1,5%, η Νίκη 0,6% και η Νέα Αριστερά 0,4%. Το 4,1% δηλώνει «άλλο» κόμμα, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 11%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ έχει ποσοστό 29,1%, η ΕΛΑΣ 15,5%, το ΠΑΣΟΚ 13,2%, η Ελληνική Λύση 9,4%, το ΚΚΕ 7%, η Ελπίδα 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νίκη 0,7%, η Νέα Αριστερά 0,5% και 5,2% «άλλο».

Το κόμμα Σαμαρά

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», το 78% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «καθόλου πιθανό» να το ψηφίσει, ενώ το 9% απαντά «λίγο πιθανό». Αντίθετα, «αρκετά πιθανό» θεωρεί το ενδεχόμενο το 7% και «πολύ πιθανό» το 5%.

Κυρίαρχο πρόβλημα η ακρίβεια

Στην ερώτηση «ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας προκαλεί μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», που απευθύνεται μόνο σε ψηφοφόρους της ΝΔ που δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα, πρώτη βρίσκεται η ακρίβεια, με ποσοστό 27%. Το δεύτερο ζήτημα που αξιολογούν ψηλά οι πολίτες είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με ποσοστό 20% και ακολουθεί η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών με 19%.

Η ακρίβεια βρίσκεται, πάντως, στην κορυφή των προβλημάτων και στο σύνολο των πολιτών. Το 23% θεωρεί ότι η αντιμετώπισή της θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης κατά την πρώτη διετία της.