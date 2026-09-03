RWI: Η γερμανική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 1,3% το 2026 - Στο 1,1% η πρόβλεψη για το 2027

Η γερμανική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 1,3% το 2026, σύμφωνα με το RWI, έναντι πρόβλεψης για ανάπτυξη 0,8% τον Ιούνιο.

Το γερμανικό οικονομικό ινστιτούτο RWI αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης την Πέμπτη, καθώς οι εξαγωγές και οι υψηλότερες κρατικές δαπάνες οδήγησαν σε ισχυρότερη από το αναμενόμενο ανάκαμψη το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η γερμανική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 1,3% το 2026, σύμφωνα με το RWI, έναντι πρόβλεψης για ανάπτυξη 0,8% τον Ιούνιο.

Για το 2027, το ινστιτούτο αναμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,1%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για 0,8%, ενώ το 2028 η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 0,5%.

Το οικονομικό ινστιτούτο DIW Berlin αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω τις προβλέψεις του για τη γερμανική οικονομία την Τετάρτη.

Παρά τις υψηλότερες τιμές λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι αμερικανικοί δασμοί, η γερμανική οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα και αναπτύχθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, με τη στήριξη της ισχυρής αύξησης των εξαγωγών.

Ωστόσο, το RWI προειδοποίησε ότι η δυναμική των εξαγωγών πιθανότατα θα εξασθενήσει αργότερα μέσα στο έτος, λέγοντας ότι τα πρόσφατα κέρδη αντανακλούν προσωρινές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάκαμψης μετά από διαταραχές που σχετίζονται με τους δασμούς, παρά μια διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Γερμανίας.

«Η ανάκαμψη είναι εδώ, αλλά τα διαρθρωτικά προβλήματα δεν έχουν εξαφανιστεί», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του RWI, Τόρστεν Σμιτ.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας, η γραφειοκρατία και η αδύναμη ανταγωνιστικότητα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις επενδύσεις, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει περιορισμένη λόγω της αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με το ινστιτούτο.