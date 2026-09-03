Κατσαφάδος: Ψηφίστηκε η μεταρρύθμιση στη στεγαστική αρωγή

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας από το βήμα της Βουλής λίγο πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας από το βήμα της Βουλής λίγο πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου, ανέδειξε τη σημασία των νέων ρυθμίσεων, υπογραμμίζοντας ότι το νέο πλαίσιο αλλάζει τη φιλοσοφία της στεγαστικής αρωγής, με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνση της καταβολής των ενισχύσεων, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των ελεγκτικών δικλίδων.

«Αλλάζουμε τη φιλοσοφία της στεγαστικής αρωγής»

Ο κ. Κατσαφάδος απάντησε στην κριτική περί ασάφειας και υπερβολικής εξουσιοδότησης, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο για την αποκατάσταση των κτιρίων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές βασίζεται σε έναν νόμο του 1979. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στη Βουλή: «Η ενίσχυσις ιδιοκτητών κατεδαφιστέων, καταστάντων εκ των σεισμών ακαταλλήλων προς οίκησιν οικοδομών δύναται να χορηγείται συνδρομή είτε ως δάνειο είτε ως αρωγή είτε άλλως προς τη στέγαση εις κατάλληλα οικοδομήματα, κατά τα ειδικότερον δι’ αποφάσεων του Υπουργού οριζόμενα».

«Ξέρετε τι είναι αυτό; Είναι ο νόμος 867 του 1979», σημείωσε ο Υφυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι για δεκαετίες η χώρα αντιμετώπιζε την αποκατάσταση των κτιρίων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές μέσα από ένα πεπαλαιωμένο πλαίσιο. Όπως τόνισε, σήμερα η Πολιτεία έρχεται να δημιουργήσει ένα σύγχρονο πλαίσιο, απαντώντας στις νέες ανάγκες που δημιουργούν η κλιματική κρίση και η αυξανόμενη συχνότητα των φυσικών καταστροφών.

Ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών

Κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι η ψηφιοποίηση της διαδικασίας στεγαστικής αρωγής. «Έχετε επισκεφτεί ποτέ το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να δείτε τις χιλιάδες κούτες με φακέλους που υπάρχουν;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαφάδος.

Με το νέο πλαίσιο: οι διαδικασίες ψηφιοποιούνται, οι άδειες επισκευής εντάσσονται στο e-Άδειες, δημιουργούνται ψηφιακές πλατφόρμες, εξασφαλίζεται διαλειτουργικότητα με το Κτηματολόγιο και την ΑΑΔΕ, καταργείται σταδιακά η ανάγκη για έγχαρτους φακέλους, περιορίζεται σημαντικά η γραφειοκρατία για τον πληγέντα πολίτη. «Είναι ή δεν είναι μεταρρύθμιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πλέον και οι άδειες για την επισκευή μπαίνουν στο e-Άδειες; Ψηφιοποιείται όλη η διαδικασία. Δεν υπάρχει έγχαρτος φάκελος», υπογράμμισε.

Αυστηρότεροι έλεγχοι για τη διασφάλιση του δημοσίου χρήματος

Ο Υφυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ενίσχυση των ελεγκτικών δικλίδων, επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα δεν μπορεί να λειτουργεί σε βάρος της ασφάλειας και της διαφάνειας. Για τα «κίτρινα» κτίρια, ο ελεγκτής δόμησης υποχρεούται να πραγματοποιεί τους προβλεπόμενους ελέγχους και να βεβαιώνει ότι οι καταγεγραμμένες ζημιές του κτιρίου έχουν αποκατασταθεί. «Επειδή δίνεται δημόσιο χρήμα, αυστηροποιούμε τους ελέγχους», τόνισε ο κ. Κατσαφάδος. Παράλληλα, όπως εξήγησε, υπάρχουν πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται τόσο η στατική επάρκεια όσο και η αποκατάσταση των ζημιών που είχαν καταγραφεί κατά την αυτοψία.

Λύσεις στα ιδιοκτησιακά προβλήματα - Στήριξη και των προηγούμενων καταστροφών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στα προβλήματα που έχουν ανακύψει στις προηγούμενες φυσικές καταστροφές, κυρίως σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων. Το νέο πλαίσιο αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν: τις συνιδιοκτησίες, τη μη αποδοχή κληρονομιάς, τη χρησικτησία, και γενικότερα τις δυσκολίες που δημιουργούν οι ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες στην αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων.

Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τις μελλοντικές φυσικές καταστροφές, αλλά μπορούν να δώσουν λύσεις και σε περιπτώσεις προηγούμενων καταστροφών, για τις οποίες είχαν υποβληθεί αιτήσεις εντός της προβλεπόμενης περιόδου. «Δεν προσπαθεί και δίνει λύσεις μόνο για τις φυσικές καταστροφές που πιθανόν να κληθεί να αντιμετωπίσει η υπηρεσία και το Υπουργείο, αλλά προσπαθεί και δίνει λύσεις και για τις προηγούμενες καταστροφές, αυτές οι οποίες βαλτώνουν και υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις», σημείωσε.

5.135 άδειες επισκευής μετά τον Daniel

Απαντώντας στην κριτική για τις καθυστερήσεις στην αποκατάσταση, ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε στην πορεία μετά την κακοκαιρία Daniel, επισημαίνοντας ότι έχουν εκδοθεί 5.135 άδειες επισκευής μέσα σε δυόμισι χρόνια. Όπως τόνισε, η Πολιτεία δεν αφήνει πίσω τις παλαιότερες καταστροφές, όπως το Δαμάσι και το Αρκαλοχώρι, αλλά επιχειρεί μέσα από το νέο πλαίσιο να αντιμετωπίσει συνολικά τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια.

Κατεδαφίσεις επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτιρίων

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στα επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίρια, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες ακατάλληλων κτιρίων έχουν λάβει 14.000 ευρώ για την κατεδάφισή τους. «Όπου υπάρχουν επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίρια, σας το ξαναλέω, όλοι οι ιδιοκτήτες έχουν πάρει 14.000 ευρώ για να τα κατεδαφίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η Πολιτεία συνδράμει τους Δήμους για την υλοποίηση των απαιτούμενων κατεδαφίσεων.

Ταχύτερη καταβολή των ενισχύσεων

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η επιτάχυνση της καταβολής των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Ο κ. Κατσαφάδος υπενθύμισε ότι, με το υφιστάμενο σύστημα, η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει τα χρήματα εντός δέκα ημερών από τη στιγμή που υποβάλλεται το σχετικό αίτημα από τον Δήμο. Με την πλήρη λειτουργία των νέων ψηφιακών πλατφορμών, στόχος είναι ο χρόνος αυτός να μειωθεί ακόμη περισσότερο. «Η δέσμευσή μας για τέσσερις μέρες, όταν θα λειτουργήσουν οι πλατφόρμες, και αυτή θα υλοποιηθεί», τόνισε ο Υφυπουργός.

Ενίσχυση για οικοσκευή, ενοίκιο και λοιπές ζημιές

Το νέο πλαίσιο ενισχύει και απλοποιεί τις διαδικασίες για την παροχή οικονομικής στήριξης στους πληγέντες. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ενισχύσεις για: οικοσκευή, πρώτες βιοτικές ανάγκες, πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, επιδότηση ενοικίου, αποκατάσταση ζημιών σε βοηθητικούς χώρους, αποκατάσταση ζημιών σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Ιδιαίτερη σημασία έχει η απλοποίηση για περιπτώσεις ζημιών σε αποθήκες, γκαράζ, λεβητοστάσια και μηχανολογικό εξοπλισμό. Όπως εξήγησε ο κ. Κατσαφάδος, ο πολίτης θα μπορεί μέσω των ψηφιακών πλατφορμών να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του και να λαμβάνει την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση χωρίς να υποβάλλεται στην ίδια χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης άδειας.

«Ταχύτητα, διαφάνεια και εξυπηρέτηση του πολίτη»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο το κράτος στέκεται απέναντι στον πολίτη μετά από μια φυσική καταστροφή. «Και αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση; Και αυτό δεν είναι ταχύτητα; Και αυτό δεν είναι εξυπηρέτηση στον πολίτη; Και αυτό δεν γίνεται με όρους διαφάνειας;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, η Πολιτεία κάνει ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ψηφιακού, ταχύτερου και αποτελεσματικότερου συστήματος στεγαστικής αρωγής, το οποίο αξιοποιεί την εμπειρία των προηγούμενων φυσικών καταστροφών και προετοιμάζει τη χώρα για τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Στο επίκεντρο παραμένει ο πολίτης που δοκιμάζεται, με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη καταβολή των ενισχύσεων, αυστηρούς ελέγχους και αποτελεσματικότερη αποκατάσταση των ζημιών.