Οικονομικό πρόγραμμα ΕΛ.Α.Σ.: ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά και μέσος μισθός 1.800 ευρώ σε βάθος τετραετίας

Ο Αλ. Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας έμφαση στο διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης και στον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων που φιλοδοξεί να εφαρμόσει αν ο ελληνικός λαός του δώσει το χρίσμα στις επόμενες εκλογές.

Το συνολικό κόστος του σχεδίου για την 4ετία, υπολογίζεται από το επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. στα 7,39 δισ. ευρώ.

Ο κ.Τσίπρας άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί», ή να τον έχει καθαιρέσει το ίδιο το κόμμα του, εξαιτίας του σκανδάλου των υποκλοπών.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έθεσε το δίλημμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλουμε διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα; Αυτό είναι το δίλημμα των επόμενων εκλογών».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της οικονομίας, στο πλαίσιο της νέας εθνικής στρατηγικής. Το σχέδιο του επικεφαλής της ΕΛΑΣ βασίζεται σε τρεις άξονες-δεσμεύσεις: «Να παράγουμε περισσότερο - Να μοιραζόμαστε δικαιότερα - Να ζούμε καλύτερα».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στο παραγωγικό πλάνο, αλλά κυρίως στις αλλαγές σε επίπεδο φορολογίας για την ανασυγκρότηση του οικονομικού μοντέλου της χώρας, με βασικές προτάσεις την «πατριωτική εισφορά», η οποία θα αφορά το ισχυρότερο 1% του πληθυσμού, όπως χαρακτηριστικά είπε, στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις -με παράλληλη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα-, καθώς και τον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, στοχεύοντας και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Κομβικό ρόλο στο σχέδιο της ΕΛΑΣ, αναλαμβάνουν οι επενδύσεις, μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, «τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας», όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός και νυν επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ.

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το πλάνο του και για τους δανειολήπτες, θεσπίζοντας το μέτρο της «Δεύτερης Ευκαιρίας», το οποίο «αγγίζει» και τους εγγυητές των δανείων.

Παρουσίασε επίσης, την αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης, θεσπίζοντας την «προοδευτική φορολογία» στα εισοδήματα των μερισμάτων, την αυξημένη φορολόγηση των ακινήτων νομικών προσώπων που μένουν κλειστά, την επαρκέστερη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου πλούτου.

Επιπρόσθετα, ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Όσον αφορά στην Παιδεία, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ επέμεινε στην κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων και στην αλλαγή του σχολικού μοντέλου, με την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου. Ο πρώην πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα, για δέκα μήνες τον χρόνο, για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι εκτός των παραπάνω, θα προστατευθεί ως δημόσιο αγαθό το νερό και θα ανακτηθεί ο δημόσιος στρατηγικός ρόλος της ΔΕΗ.

Το πλάνο του επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προβλέπει επίσης τη μείωση στο 6% του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής και υγιεινής, αλλά και τη δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες.

Η αλλαγή του μοντέλου που προτείνει η ΕΛΑΣ, προβλέπει ένα ολιστικό σχέδιο για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών εκτός των μεγάλων αστικών ιστών, με κινήσεις που θα συμβάλλουν στην ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας και την κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών μίας μικτής τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο δομών και υπηρεσιών.

Σε ότι αφορά στο στεγαστικό, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι δημιουργείται το Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας.

Στην Υγεία, το πλάνο της ΕΛΑΣ προβλέπει τη μηδενική συμμετοχή των πολιτών στα φάρμακα και τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Πηγή: skai.gr