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Κίνα: Η κυβέρνηση θεσπίζει φόρο 20% στα μερίσματα ξένων πολιτών

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Κίνα: Η κυβέρνηση θεσπίζει φόρο 20% στα μερίσματα ξένων πολιτών
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Το μέτρο ενεργοποιήθηκε προχθές, Τρίτη, σύμφωνα με μία κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και της Διοίκησης Κρατικής Φορολογίας.

Το Πεκίνο προχώρησε στην επιβολή φόρου 20% στα προσωπικά έσοδα από μερίσματα και πρόσθετες αμοιβές που λαμβάνουν πολίτες του εξωτερικού, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κινεζική αγορά και χρηματοδοτούνται από ξένα κεφάλαια.

Το μέτρο ενεργοποιήθηκε προχθές, Τρίτη, σύμφωνα με μία κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και της Διοίκησης Κρατικής Φορολογίας.

Ο σχετικός φορολογικός νόμος της Κίνας προβλέπει εδώ και πολύ καιρό την επιβολή φορολογίας 20% στα έσοδα μερισμάτων και πρόσθετων αμοιβών. Ωστόσο, το Πεκίνο προκειμένου να ενθαρρύνει τις μεταρρυθμίσεις και το άνοιγμα της οικονομίας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων είχε εγκρίνει προσωρινή φορολογική απαλλαγή στα παραπάνω εισοδήματα για τους ξένους πολίτες από το 1994.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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