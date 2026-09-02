Σε θέση μάχης η αγορά ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Πόσο κοστίζουν τα σχολικά είδη. Τι λένε στο insider.gr παράγοντες.

Μέρες μετρούν πλέον γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό για να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Σεπτέμβριος θεωρείται παραδοσιακά ο μήνας - σύμμαχος της σχολικής αγοράς, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να κορυφωθεί η κινητικότητα στα καταστήματα πώλησης σχετικών ειδών.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι γονείς θα κληθούν να προμηθευτούν όλα όσα ζητηθούν από δασκάλους και καθηγητές για τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών, αναζητώντας την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής, προκειμένου να μην εκτροχιαστούν οι ήδη σφικτοί οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Το οικονομικό βάρος που καλούνται να σηκώσουν οι γονείς κάθε Σεπτέμβριο είναι μεγάλο, την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται σε έντονη πίεση στη σκιά της ακρίβειας των τελευταίων ετών.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σύσσωμος ο κλάδος του λιανεμπορίου - περί τα 2.500 βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα, πολυκαταστήματα, αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών τεχνολογίας, σούπερ μάρκετ - ετοιμάζεται να διεκδικήσει σημαντικά μερίδια από την αγορά των σχολικών ειδών.

«Ο κλάδος των βιβλιοχαρτοπωλείων βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά. Υπάρχει ήδη μια μικρή κινητικότητα στα καταστήματα. Οι γονείς αγοράζουν τσάντες, κασετίνες, προϊόντα που είναι εκτός της λίστας που διανέμουν δάσκαλοι και καθηγητές. Η μεγάλη κινητικότητα θα ξεκινήσει μετά το άνοιγμα των σχολείων, όταν θα δοθούν οι σχετικές λίστες», δηλώνει στο insider.gr ο Γιώργος Φερούσης, ενεργό μέλος Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς που δραστηριοποιείται στον κλάδο των βιβλιοχαρτοπωλείων.

Στα συνοικιακά βιβλιοπωλεία έχουν από καιρό κάνει την εμφάνισή τους οι πρώτες σχολικές τσάντες, ενώ ήδη από τα μέσα Αυγούστου οι μεγάλες αλυσίδες Jumbo, Πλαίσιο, Public, Μουστάκας, Μax Stores, Zaharias κ.α. ξεκίνησαν τις προσφορές.

Τα σχολικά «μπήκαν» στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές - Μειώσεις 10% και άνω

Τα σχολικά είδη έχουν σημαντική παρουσία στην εθνική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη πρώτης ανάγκης για τα ελληνικά νοικοκυριά, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και προέκυψε μετά από συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς, ενώ προηγήθηκαν διαβουλεύσεις όλο το καλοκαίρι.

Από το σύνολο των 1.740 κωδικών που μετέχουν, μέχρι στιγμής, στην εθνική πρωτοβουλία, οι 405 κωδικοί αφορούν σε σχολικά είδη με μέση μείωση τιμών 12%. Αναλυτικότερα, από τη λίστα των σχολικών προϊόντων που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, περισσότεροι από 9 στους 10 σχολικούς κωδικούς εμφανίζουν διψήφια μείωση, καθώς 373 από τους 403 κωδικούς φέρουν μείωση 10% και άνω. Συνολικά 43 σχολικοί κωδικοί έχουν μείωση 20% και άνω και 21 σχολικοί κωδικοί εμφανίζουν μείωση 25% και άνω.

Η μεγαλύτερη μείωση στα σχολικά φτάνει περίπου στο 36%, ενώ η μεγαλύτερη κατηγορία είναι οι σχολικές τσάντες / σακίδια / κασετίνες, καθώς διαθέτει 211 κωδικούς, δηλαδή πάνω από το 50% της λίστας των σχολικών. Η πιο σημαντική κατηγορία σε μέση μείωση είναι τα τετράδια, μπλοκ και χαρτί, καθώς εμφανίζει μείωση περίπου 17%, ενώ σχεδόν 1 στους 2 κωδικούς της κατηγορίας φέρει μείωση 20% και άνω. Αντίστοιχα, η γραφική ύλη / χρώματα έχει 55 κωδικούς, με μέση μείωση περίπου 14,6%.

Στη λίστα των 405 κωδικών με σχολικά είδη δίνουν το παρών τρεις γνωστές αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών - Μουστάκας, Zaharias, Max Stores - καθώς και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Μy Market.

«Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι οι τιμές στα βιβλιοχαρτοπωλεία»

«Οι τιμές των σχολικών ειδών στα βιβλιοχαρτοπωλεία κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι», δηλώνει στο insider.gr ο κ. Φερούσης, εξηγώντας πως «πέρυσι οι τιμές είχαν αυξηθεί ελαφρώς, ωστόσο εφέτος δεν υπάρχουν νέες αυξήσεις καθώς αρκετά εργοστάσια παραγωγής απορρόφησαν τις αυξήσεις του κόστους».

«Τα συνοικιακά βιβλιοχαρτοπωλεία έχουν μεγάλη ποικιλία σε σχολικά είδη, επώνυμα και ανώνυμα. Τα περισσότερα προσφέρουν τα προϊόντα τους σε τρία επίπεδα τιμών. Υπάρχουν σχολικά είδη πολύ φτηνά, υπάρχουν τα οικονομικά είδη και φυσικά όποιος το επιθυμεί μπορεί να βρει και πιο ακριβά επώνυμα προϊόντα», σημειώνει ο κ. Φερούσης, προσθέτοντας πως «πάντοτε υπάρχουν φθηνότερες λύσεις».

Το κόστος για τα σχολικά είδη

Από μια πρώτη «ανάγνωση» της αγοράς γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν προϊόντα για όλα τα βαλάντια. Το κόστος για μια σχολική τσάντα μπορεί να ξεκινάει από τα 5 ευρώ, να φτάνει τα 10 ευρώ εάν είναι επώνυμη τσάντα και να αγγίζει ακόμη και 60 ευρώ αν πρόκειται για τσάντα τρόλεϊ (με ροδάκια) ή για τσάντα με φιγούρα κάποιου από τους γνωστούς υπερήρωες που λατρεύουν τα παιδιά.

Μια οικονομική κασετίνα κοστίζει περί τα 6 ευρώ, ένα απλό επώνυμο τετράδιο κοστίζει 1,50 ευρώ, ενώ φτάνει και τα 3 ευρώ εάν αφορά σε πολυθεματικό τετράδιο με μηχανισμό σπιράλ κ.α. Καθώς ένα τετράδιο δεν είναι αρκετό για κανένα μαθητή, η αγορά 5-6 τεμαχίων κυμαίνεται στα 7,5-9 ευρώ.

Οι γονείς μπορούν την ίδια στιγμή να προμηθευτούν για τα παιδιά τους οικονομικά στυλό, μολύβια ξύλινα και μηχανικά, γόμες με 0,50-1 ευρώ το καθένα. Μια μεταλλική ξύστρα κοστίζει 0,40 ευρώ, το κόστος για έναν διαβήτη μπορεί να ξεκινάει από 1,50 ευρώ και να φτάνει τα 3 ευρώ, ενώ μια συσκευασία 12 επώνυμων μαρκαδόρων κοστίζει 4-5 ευρώ. Ένα διορθωτικό με ταινία κοστίζει 1,40 ευρώ, ενώ το κόστος για τους φωσφορούχους μαρκαδόρους δεν ξεπερνά τα 0,80 ευρώ.

«Το κόστος των αναλώσιμων ειδών για το σχολείο (φθηνή σχολική τσάντα, κασετίνα, τετράδια, μολύβια, ξυλομπογιές) δεν ξεπερνά τα 25-35 ευρώ ανά μαθητή», εξηγεί ο κ. Φερούσης. Ωστόσο το κόστος αυτό μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα εάν ένα παιδί θελήσει μια ακριβή σχολική τσάντα ή επιλέξει τις λιγότερο οικονομικές επιλογές αναλώσιμων σχολικών ειδών. Το δε κόστος θα αυξηθεί περαιτέρω εάν στην οικογένεια υπάρχουν περισσότερα από ένα παιδιά. Και σε αυτό το κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τα ξενόγλωσσα βιβλία.

Όπως μάλιστα επισημαίνει ο κ. Φερούσης «αν δούμε τη λίστα των σχολικών ειδών ενός μαθητή, θα διαπιστώσουμε ότι κοστίζει πολύ λίγα χρήματα. Αυτό που πραγματικά ανεβάζει το κόστος είναι οι τιμές των ξενόγλωσσων βιβλίων. Αυτά έχουν μεγάλο κόστος ενώ στον αντίποδα τα περισσότερα είδη είναι αξίας λίγων ευρώ ή και λεπτών. Ένα ξενόγλωσσο βιβλίο μπορεί να κοστίζει 30 ευρώ, οπότε μια οικογένεια με δυο παιδιά μπορεί να δώσει 200 ευρώ μόνο για ξενόγλωσσα βιβλία…».