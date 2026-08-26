Γερμανία: Βελτιώνεται το κλίμα μεταξύ των εξαγωγέων

Χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές αγορές, το κλίμα στον εξαγωγικό τομέα βελτιώνεται αισθητά, σύμφωνα με το βαρόμετρο του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo.

Περισσότερο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι Γερμανοί εξαγωγείς, οι οποίοι στρέφονται όλο και περισσότερο στους Ευρωπαίους πελάτες, ενώ σημάδια σταθεροποίησης παρουσιάζει και η αγορά εργασίας. Την ίδια ώρα ωστόσο η ακρίβεια αυξάνει τα χρέη των νοικοκυριών.

Χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές αγορές, το κλίμα στον εξαγωγικό τομέα βελτιώνεται αισθητά, σύμφωνα με το βαρόμετρο του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου. Από -2,8 μονάδες τον Ιούλιο, ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε τον Αύγουστο στις 9,6 μονάδες, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του από τον Φεβρουάριο του 2022, πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και την ισχυρότερη αύξηση από τον Ιούνιο του 2020.

«Ο εξαγωγικός τομέας κερδίζει δυναμική», δήλωσε ο διευθυντής της έρευνας του Ifo, Κλάους Βολράμπε. Σύμφωνα με την έρευνα, η ψηφιοποίηση και η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης βοηθούν την εγχώρια βιομηχανία, καθώς η γερμανική τεχνολογία έχει ζήτηση για την κατασκευή κέντρων δεδομένων σε πολλούς τομείς. «Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα συνεχίζουν να αποδυναμώνονται», πρόσθεσε ο κ. Βολράμπε και σημείωσε ότι πολύ αισιόδοξοι είναι ειδικά οι κατασκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, λόγω της αυξανόμενης ψηφιοποίησης της οικονομίας και των υψηλών επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ακόμη και η προβληματική αυτοκινητοβιομηχανία είναι σημαντικά πιο αισιόδοξη για τις προοπτικές των εξαγωγών της, ενώ διαφαίνεται αύξηση της εμπιστοσύνης από τον κλάδο των κατασκευαστών μεταλλικών προϊόντων. Αντιθέτως, η χαρτοβιομηχανία και οι εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων αναμένουν μείωση των εξαγωγών τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία του Ifo, περιορίζεται η τάση μείωσης προσωπικού στις γερμανικές επιχειρήσεις, με το βαρόμετρο του Ινστιτούτου να φθάνει στις 94 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Μάιο του 2025. «Η έρευνά μας δείχνει ότι η οικονομική σταθεροποίηση αρχίζει σιγά σιγά να επηρεάζει την αγορά εργασίας», εξήγησε ο Κλάους Βολράμπε.

Την ίδια ώρα ωστόσο ο υψηλός πληθωρισμός προκαλεί αυξανόμενα προβλήματα στα νοικοκυριά. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί από το 2020 κατά 37%. Ο επικεφαλής οικονομικών ερευνών της Creditreform Πάτρικ-Λούντβιχ Χαντς δήλωσε στην Handelsblatt ότι είναι πιθανό να αυξηθεί φέτος περαιτέρω ο αριθμός των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. «Δεδομένων των υψηλών πιέσεων από το κόστος και την αδύναμη αγορά εργασίας, θεωρώ πιθανή μια περαιτέρω σημαντική αύξηση», δήλωσε ο κ. Χαντς.

Την ανησυχία του εξέφρασε και το ομοσπονδιακό υπουργείο Προστασίας του Καταναλωτή: «Το υπουργείο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπ'όψιν τις ανησυχίες και τις δυσκολίες των ανθρώπων που σχετίζονται με το αυξανόμενο ποσοστό υπερχρέωσης. Με την εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για την Καταναλωτική Πίστη, οι προστατευτικοί κανονισμοί για τον δανεισμό έχουν επεκταθεί σημαντικά. Από το 2026 έως το 2029 η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα προσφέρει περαιτέρω χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων για να διευκολύνει την πρόσβαση σε συμβουλές για χρέη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ