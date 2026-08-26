Η Ντόλι Πάρτον και η «Jolene»: Η ιστορία που κρύβεται πίσω από το θρυλικό τραγούδι

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε, αλλά η «Jolene» θα ζει για πάντα.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών, με την είδηση να σκορπίζει τη θλίψη σε όλη την καλλιτεχνική κοινότητα, αλλά και στους εκατομμύρια fans της country τραγουδίστριας. Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της είναι το “Jolene”, το οποίο έχει και μεγάλη ιστορία πίσω του.

Η Ντόλι Πάρτον κυκλοφόρησε το "Jolene" το 1973 και ήταν η πρώτη μεγάλη solo επιτυχία της. Το τραγούδι προτάθηκε δύο φορές για Grammy στην κατηγορία Καλύτερη Γυναικεία Country Φωνητική Ερμηνεία: το 1975 για την original ηχογράφηση και ξανά το 1976 για τη live εκτέλεσή του από την Πάρτον. Το "Jolene" δεν κατάφερε να κερδίσει σε καμία από τις δύο υποψηφιότητες. Ωστόσο, χρόνια αργότερα, το τραγούδι χάρισε στη Ντόλι Πάρτον ένα Grammy, το 2017, χάρη στη συνεργασία της με το pop συγκρότημα Pentatonix.

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