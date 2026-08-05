Λιθουανία: Εντοπίστηκε σήραγγα κάτω από τον συνοριακό φράχτη με τη Λευκορωσία για τη διακίνηση μεταναστών

Η λιθουανική συνοριακή φρουρά εντόπισε για ακόμη μία φορά μια σήραγγα μέσω της οποίας επρόκειτο να διακινηθούν παράτυπα μετανάστες από τη Λευκορωσία προς τη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές

Η λιθουανική συνοριακή φρουρά εντόπισε για ακόμη μία φορά μια σήραγγα μέσω της οποίας επρόκειτο να διακινηθούν παράτυπα μετανάστες από τη Λευκορωσία προς τη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η ημιτελής μυστική σήραγγα, η οποία δεν είχε ακόμη έξοδο, είχε σκαφτεί κάτω από τον συνοριακό φράχτη σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου και είχε ενισχυθεί με κορμούς δέντρων και σανίδες, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Λιθουανία κατηγορεί επανειλημμένα τη Λευκορωσία ότι οργανώνει τη μεταφορά μεταναστών από περιοχές που πλήττονται από κρίσεις προς τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η κυβέρνηση στο Βίλνιους έχει απαντήσει ενισχύοντας τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα και ανεγείροντας συνοριακό φράχτη.

Σύμφωνα με τις αρχές, η μυστική σήραγγα, με καμουφλαρισμένη είσοδο, εκτεινόταν για περίπου τέσσερα μέτρα από το έδαφος της Λευκορωσίας προς το λιθουανικό έδαφος. Οι συνοριοφύλακες την εντόπισαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Επίθεση κατά συνοριοφυλάκων

Τις τελευταίες εβδομάδες είχαν ήδη εντοπιστεί άλλες δύο σήραγγες στα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Λιθουανίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Λιθουανοί συνοριοφύλακες δέχθηκαν επίθεση σε μία από τις περιπτώσεις από ομάδα μεταναστών που αντιστάθηκαν στη σύλληψή τους. Οι αξιωματικοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, ενώ οι παράτυποι μετανάστες διέφυγαν πίσω στη Λευκορωσία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, Μαρτίνας Κατελίνας, διέταξε τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας, αφού εκπρόσωπος της συνοριακής φρουράς επιβεβαίωσε το περιστατικό, το οποίο οι αρχές δεν είχαν δημοσιοποιήσει νωρίτερα. Ο πρωθυπουργός, Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους, επέκρινε επίσης την καθυστερημένη ανακοίνωση της επίθεσης κατά των συνοριοφυλάκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ