Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο ανέφερε εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ

Ο πλοίαρχος πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου ενημέρωσε ότι ακούστηκαν δυο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πλοίαρχος πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου ενημέρωσε ότι ακούστηκαν δυο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, κοντά στα παράλια του σουλτανάτου του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, την ώρα που η Μούσκατ διεξάγει συνομιλίες με την Τεχεράνη για τη διαχείριση από κοινού του περάσματος αυτού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.

«Ο καπετάνιος τάνκερ ανέφερε πως άκουσε δυο εκρήξεις καθώς διέπλεε το στενό του Ορμούζ», ανέφερε το UKMTO μέσω X, διευκρινίζοντας ότι το συμβάν καταγράφτηκε 9 ναυτικά μίλια (16 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά από την Κούμζαρ του Ομάν.

Κατά την αναφορά, «το πλήρωμα και το πλοίο είναι ασφαλή» και «δεν αναφέρθηκε καμιά ζημιά στο περιβάλλον», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το Ιράν, που έκλεισε de facto το στενό μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με έναυσμα τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανοίγει πυρ εναντίον πλοίων που κατηγορεί ότι δεν ακολουθούν τη μοναδική πορεία που επιτρέπει, κατά μήκος των ακτών του.