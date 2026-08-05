Ουγγαρία: Την ερχόμενη εβδομάδα η εκλογή του νέου προέδρου

Η εκλογή νέου προέδρου και η σύνταξη νέου συντάγματος αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδίου του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ για την αποδυνάμωση των προπυργίων εξουσίας του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν

Η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος της Ουγγαρίας Tisza πρότεινε το κοινοβούλιο να εκλέξει τον νέο πρόεδρο της χώρας στις 11 Αυγούστου, σύμφωνα με την επίσημη πρόταση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του κοινοβουλίου.

Η εκλογή νέου προέδρου και η σύνταξη νέου συντάγματος αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδίου του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ για την αποδυνάμωση των προπυργίων εξουσίας του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, για το οποίο ο Μάγιαρ δηλώνει ότι έλαβε ισχυρή εντολή από τους ψηφοφόρους.

Υπενθυμίζεται πως στα μέσα Ιουλίου, το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε τη συνταγματική τροποποίηση με στόχο την αποπομπή του προέδρου Τάμας Σούλιοκ, τον οποίο ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ χαρακτηρίζει «μαριονέτα» του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο φιλοευρωπαίος, συντηρητικός πρωθυπουργός, που κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, είχε υποσχεθεί ότι «θα ξήλωνε, τούβλο-τούβλο» το σύστημα που είχε εφαρμόσει ο προκάτοχός του, υπέρμαχος της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Αρχίζοντας από τον πρόεδρο, από τον οποίο είχε ζητήσει πολλές φορές να παραιτηθεί, χωρίς να εισακουσθεί.

Η συνταγματική μεταρρύθμιση υιοθετήθηκε με 139 ψήφους υπέρ έναντι 6 κατά. Το εθνικιστικό κόμμα Fidesz του Όρμπαν απείχε από την ψηφοφορία καταγγέλλοντας μια απόπειρα εγκαθίδρυσης «αυταρχικού καθεστώτος» - κατηγορία που στο παρελθόν αποδιδόταν συχνά στο ίδιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ