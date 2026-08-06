ΗΠΑ: Το προεδρικό ελικόπτερο πλησίασε υπερβολικά αεροπλάνο της γραμμής

Η NTSB έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα διότι ελικόπτερο που μετέφερε τον Τραμπ και αεροπλάνο της γραμμής βρέθηκαν προχθές σε υπερβολικά μικρή απόσταση το ένα από το άλλο

Η αμερικανική υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα διότι ελικόπτερο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και αεροπλάνο της γραμμής βρέθηκαν προχθές Τρίτη σε υπερβολικά μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, ωστόσο ο Λευκός Οίκος καθησύχασε, τονίζοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ουδέποτε διέτρεξε κίνδυνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times, εξαιτίας έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ των στρατιωτικών χειριστών του ελικοπτέρου και του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα δυο αεροσκάφη βρέθηκαν σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου (1,6 χλμ.) το ένα από το άλλο.

«Η NTSB ερευνά συμβάν που αναφέρθηκε, κατά το οποίο υπήρξε απώλεια διαχωρισμού μεταξύ του Marine One και εμπορικού αεροσκάφους που απογειώθηκε από το DCA», το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν, που βρίσκεται κοντά στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, σημείωσε ο θεσμός μέσω X χθες, χωρίς καμιά άλλη διευκρίνιση.

Η NTSB χρησιμοποίησε τον κωδικό ο οποίος δίνεται σε οποιοδήποτε ελικόπτερο όταν επιβαίνει σε αυτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Όταν επιβιβάζεται σε αεροσκάφος, αυτό αποκτά αυτόματα την κωδική ονομασία Air Force One.

Ο Κους Ντεσάι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, τόνισε σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι πτήσεις του Marine One εκτελούνται από ορισμένους από τους καλύτερους αεροπόρους του κόσμου».

«Ο πρόεδρος δεν διέτρεξε, ουδεμία στιγμή, κίνδυνο», επέμεινε.

Από την πλευρά της, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέφερε ότι «έπειτα από προκαταρκτικές αναλύσεις ασφαλείας», διαπίστωσε πως υπήρξε «στιγμιαία απώλεια» της απόστασης διαχωρισμού, αλλά κατόπιν «το καθένα από τα αεροσκάφη συνέχισε να απομακρύνεται από το άλλο».

«Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας παρέμεινε σε επαφή τόσο με τον πιλότο του εμπορικού αεροσκάφους, όσο και με τον πιλότο του Marine One κατά τη διάρκεια αυτής της απώλειας διαχωρισμού», συνέχισε η FAA, επαναλαμβάνοντας τη διαβεβαίωση του Λευκού Οίκου πως «ο πρόεδρος ουδέποτε κινδύνευσε»

Ο εποπτικός φορέας σημείωσε ότι θα συνεχίσει να μελετά τις περιστάσεις του συμβάντος και θα «εφαρμόσει όλες τις προσήκουσες διορθωτικές ενέργειες, ανάλογα με τα ευρήματά» του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, τα μέτρα ασφαλείας απαιτούν σε αυτές τις περιστάσεις να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μιλίου (2,4 χιλιομέτρων) οριζοντίως και 500 ποδών (150 μέτρων) καθέτως.

Η εφημερίδα, η οποία διευκρίνισε πως το συμβάν καταγράφτηκε περί τις 14:30 (τοπική ώρα· 21:30 ώρα Ελλάδας), ανέφερε πως αεροσκάφος Embraer E-170 της American Airlines, το οποίο εκμεταλλεύεται η θυγατρική της Envoy Air, απογειώθηκε εκείνη τη στιγμή.

Από την πλευρά του, το ελικόπτερο μετέβη στην αεροπορική βάση Άντριους, όπου ο αμερικανός πρόεδρος επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος του για να ταξιδέψει στην Καλιφόρνια.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της για να της ζητήσει σχόλιο για το συμβάν το Γαλλικό Πρακτορείο, η American Airlines δεν έδωσε συνέχεια.

Ούτε το σώμα των πεζοναυτών.

Η FAA ενίσχυσε δραστικά τα μέτρα ασφαλείας τα οποία εφαρμόζονται γύρω από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν μετά τη σύγκρουση επιβατικού αεροσκάφους της γραμμής που βρισκόταν στη φάση της τελικής προσέγγισης για την προσγείωση με ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού ξηράς, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 67 άνθρωποι, τον Ιανουάριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ