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Υεμένη: Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν και δεύτερο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν

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Υεμένη: Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν και δεύτερο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν
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Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο και δεύτερο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός τους σε ανακοίνωσή του.

Τελευταία ενημέρωση: 22:01

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο και δεύτερο σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός τους σε ανακοίνωσή του.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επιβεβαίωση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας.

Το πρωί οι Χούθι ανέφεραν ότι επιτέθηκαν σε άλλο δεξαμενόπλοιο της Σαουδαραβικής Αραβίας, στα ανοιχτά του λιμανιού Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε αναφορά για ένα συμβάν 95 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν της Υεμένης.

Η UKMTO δήλωσε ότι ο πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου ανέφερε πως άκουσε μια δυνατή έκρηξη κοντά στο πλοίο, προσθέτοντας ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ

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