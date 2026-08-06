Eurobank: Πωλητήριο σε step-up δάνεια, «γύρισε» σε ευρώ σχεδόν το μισό χαρτοφυλάκιο σε ελβετικό

Αναταξινομήσεις και πώληση step-up δανείων, αλλά και επιτάχυνση των μετατροπών στα στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο, από τη Eurobank.

Ένα βήμα πέρα από την εποπτική αναταξινόμηση των δανείων που παραμένουν σε πρόγραμμα μειωμένης και σταδιακά κλιμακούμενης δόσης (step-up), προχώρησε η Eurobank , οδηγώντας σημαντικό τμήμα του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου προς πώληση, μέσω του project «Moon II».

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, η τράπεζα αναθεώρησε κατά το δεύτερο τρίμηνο τα κριτήρια αξιολόγησης (unlikely to pay - UTP) για δάνεια λιανικής της παραπάνω κατηγορίας, αναταξινομώντας χαρτοφυλάκιο περίπου 330 εκατ. ευρώ από τα εξυπηρετούμενα στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα - μεταφορά από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 3 (NPEs) - με πρόβλεψη απομείωσης 100 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα αυτών εμφάνιζε καθυστέρηση μικρότερη των 30 ημερών.

Όπως είχε αναδείξει το insider.gr , η αναταξινόμηση των συγκεκριμένων ανοιγμάτων αποτελεί απόρροια των κανόνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), σύμφωνα με τους οποίους δάνεια που έχουν υποστεί τροποποίηση με απώλεια καθαρής παρούσας αξίας (NPV loss) άνω του 1% ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα για εποπτικούς σκοπούς. Η επαναφορά τους στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προϋποθέτει περίοδο παρακολούθησης 1+1 ετών.

Επιπλέον, η τράπεζα ταξινόμησε στα κατεχόμενα προς πώληση, χαρτοφυλάκιο εξασφαλισμένων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων λιανικής, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 374 εκατ. ευρώ υπό την κωδική ονομασία «Moon II», του οποίου η καθαρή λογιστική αξία ανερχόταν σε 236 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη απομείωσης 138 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, δάνεια λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου 200 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη απομείωσης περίπου εκατ. ευρώ 65 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν στην περίμετρο του «Moon II». Πρόκειται για step-up στεγαστικών δανείων που αναταξινομήθηκαν ως αμφίβολης είσπραξης (UTP), καθώς οι οφειλέτες τους δεν αποδέχθηκαν τη μετατροπή και, βάσει αξιολόγησης της οικονομικής και περιουσιακής τους κατάστασης, εκτιμήθηκε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μελλοντική δυσχέρεια στην ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εκτίμηση αυτή συνδέεται με τη συσσώρευση της τελικής δόσης («balloon payment»), καθώς οι μηνιαίες καταβολές δεν επαρκούν για την πλήρη ή και μερική αποπληρωμή του κεφαλαίου.

Η τράπεζα επαναπροσδιόρισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες του χαρτοφυλακίου «Moon II» με βάση την εκτιμώμενη τιμή πώλησης, αναγνωρίζοντας πρόσθετη ζημία απομείωσης περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Δάνεια ελβετικού 750 εκατ. γύρισαν σε ευρώ

Παράλληλα, υψηλότερη ανταπόκριση επιδεικνύουν οι ενήμεροι δανειολήπτες για μετατροπή σε ευρώ των δανειακών τους υποχρεώσεων σε ελβετικό φράγκο , με «κούρεμα» οφειλής από 15% ως 50%, σταθερό επιτόκιο 2,3% με 2,9% και δυνατότητα παράτασης ως 5 έτη της περιόδου αποπληρωμής.

Έως τις 30 Ιουνίου 2026 είχαν μετατραπεί σε ευρώ, δάνεια ύψους περίπου 750 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν περίπου στο 47,3% του σχετικού χαρτοφυλακίου της Eurobank στα τέλη του 2025 (1,58 δισ. ευρώ). Η μετατροπή λογιστικοποιήθηκε ως αποαναγνώριση, βάσει της λογιστικής πολιτικής του ομίλου για τροποποιήσεις συμβατικών όρων δανείων, χωρίς επίπτωση στα αποτελέσματα.

Σε συνέχεια της λογιστικής αποαναγνώρισης τους, δάνεια 27 εκατ. ευρώ τα οποία είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως πιστωτικά απομειωμένα, ταξινομήθηκαν ως πιστωτικά απομειωμένα κατά την αρχική τους αναγνώριση (POCI).

Στα τέλη του δευτέρου τριμήνου, η λογιστική αξία προ απομείωσης των εναπομεινάντων δανείων λιανικής τραπεζικής της τράπεζας σε ελβετικό που δύνανται να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 5264/25 ανέρχονταν σε περίπου 790 εκατ. ευρώ, έναντι 1,4 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με πρόβλεψη απομείωσης περίπου 168 εκατ. ευρώ έναντι 300 εκατ. στα τέλη του 2025. Υπό αυτό το πρίσμα, η ζημιά από τη μετατροπή ανήλθε σε 17,5%.

Στα επίπεδα πρόβλεψης ενσωματώνονται παραδοχές σχετικά με τον αναμενόμενο βαθμό συμμετοχής των δανειοληπτών που κυμαίνεται μεταξύ 60% έως 75%. Ως αποτέλεσμα, η κάλυψη των προβλέψεων απομείωσης του ανωτέρω ελληνικού χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής σε ελβετικό διαμορφώθηκε σε 21% (στο 19% στα τέλη χρήσης 2025).